Crnogorski stručnjaci za oduzimanje imovinske koristi pridružiće se regionalnoj mreži

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stručnjaci za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom pridružiće se regionalnoj mreži stručnjaka za tu oblast (AR Mreža), kazao je specijalni državni tužilac za organizovani kriminal i nacionalni koordinator regionalnog projekta AIRE centra i Regionalne antikorupcijske inicijative, Miloš Šoškić.

Kako je saopšteno iz AIRE centra, Šoškić je danas potvrdio informacije o uspostavljanju AR Mreže, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

„Šoškić je potvrdio da će se toj mreži pridružiti istaknuti nosioci pravosudnih funkcija i stručnjaci za oduzimanje imovinske koristi u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

On je naveo da sudije, tužioci i stručnjaci za tu oblast snažno podržavaju uspostavljanje AR Mreže, kao ključnog mehanizma za unapređenje regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi.

„Takođe, razvili smo i online platformu za razmjenu podataka. Članovi Mreže će preko nje imati pristup relevantnom zakonodavstvu, jurisprudenciji, smjernicama i najboljoj praksi“, rekao je Šoškić.

On je kazao da se ideja o formiranju AR Mreže izrodila tokom projektnih aktivnosti AIRE centra i RAI u regionu i da je naišla na široku podršku sudija, tužilaca i stručnjaka koji su učestvovali u tim aktivnostima.

Šoškić je dodao da se nada da će Mreža obezbijediti dugoročni okvir za saradnju, koji će nadživjeti projektne aktivnosti u okviru kojih trenutno djeluju.

AIRE centar i RAI će, kako je kazao, nastaviti da podržavaju i usmjeravaju razvoj inicijative sve dok se u potpunosti ne uspostavi taj resurs koji olakšava regionalne korake u oduzimanju imovinske koristi i međunarodnu saradnju.

Šoškić je dodao da će AR Mreža u odgovoru na potrebu za unapređenjem djelotvornosti oduzimanja imovinske koristi nastojati da okuplja stručnjake iz cijelog regiona i njihove međunarodne kolege.

„Kako bi olakšala razmjenu znanja i dobrih praksi među pojedincima, institucijama i jurisdikcijama, kao i da sprovodi ili doprinosi istraživanjima o trendovima u oduzimanju imovinske koristi, novinama u toj oblasti i propustima u primjeni zakona“, rekao je Šoškić.

On je istakao da Mreža treba da osigura da praktičari koji učestvuju u postupcima oduzimanja imovinske koristi imaju prilike da se izjašnjavaju o predloženom zakonodavstvu.

„I da doprinesemo jačanju svijesti javnosti i njenog povjerenja u napore usmjerene na suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije primjenom mjera oduzimanja imovinske koristi“, dodao je Šoškić.

U saopštenju AIRE centra navodi se da je oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Crnoj Gori uređeno sistemskim zakonima, konkretno Krivičnim zakonikom i Zakonom o krivičnom postupku iz 2018. godine, kao i Zakonom o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću iz 2015, lex specialis-om kojim se uređuje prošireno oduzimanje imovinske koristi.

Kako se navodi, djelotvorna primjena tih propisa u borbi protiv kriminala nemoguća je bez regionalne saradnje.

Šoškić je kazao da takve borbe nema bez sistema za trajno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

U regionu, kako je naveo, ne postoje jezičke barijere.

“Iz tih razloga, mi putem projekta nastojimo ne samo da uspostavimo saradnju, već i da dijelimo iskustva i djelotvorno identifikujemo imovinu pribavljenu krivičnom aktivnošću, a potom i da u postupku koji slijedi dovedemo do njenog trajnog oduzimanja“, rekao je Šoškić.

