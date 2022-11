Crnogorske rukometašice bronzane na EP

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.

Crnogorske rukometašice savladale su večeras u Ljubljani, u meču za treće mjesto, nakon produžetaka selekciju Francuske 27:25.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 22:22 (13:12).

Crna Gora je bila na pragu pobjede i u regularnom toku, ali je greškom u samom finišu dozvolila rivalu da izjednači i izbori produžetke.

To je crnogorskim rukometašicama druga medalja na šampionatima Evrope, nakon što su 2012. godine bile zlatne.

Izabranice selektorke Bojane Popović opravdale su nadimak Zlatne lavice, odigrale herojski i pokazale da se čuda dešavaju kada se u njih vjeruje.

Pobijedile su umor, oslabljenu i onako skraćenu rotaciju neigranjem Milene Raičević i srušile dvostrukog uzastopnog olimpjskog šampiona.

Duel u Stožicama nije ličio na prvi međusobni u Skoplju, Crna Gora je vodila od starta, u 17. minutu prvi put stekla prednost od dva gola (8:6),

u 22. bilo je (10:8), a minut kasnije 11:9.

Francuska je sa tri vezana pogotka napravila preokret i povela 12:11, ali samo na kratko jer je Crna Gora ponovo došla do prednosti koje je na poluvremenu iznosilo 13:12.

U 37. minutu Crna Gora je, nakon tri vezana gola i odličnih odbrana Marte Batrinović, prvi put stekla tri gola prednosti (16:13).

Vodila je i 18:15 i 20:17 u 50. minutu i imala priliku da prednost učini ubjedljivijom.

Francuska je sa četiri vezana pogotka napravila preokret i povela 21:20 u 57. minuta.

Kapitenka Jovanka Radičević je, na dva i po minuta prije kraja, realizovala sedmerac i iznednačila na 21:21, a Đurđina Jauković ponovo dovela Crnu Goru u vođstvo.

Crna Gora je, nakon što Francuska nije realizovala napad imala loptu i posljednji napad, ali nije uspjela da zadrži loptu do kraja.

Na dvije sekundi prije kraja Itana Grbić je zbog prekršaja dobila crveni karton, što automatski znači i sedmerac za rivala koji je realizovala Zadi i izborila produžetke.

Crna Gora je i u produžecima bila bolja, tri i po minuta prije kraja stekla je dva gola prednosti (25:23), koliko je bilo i u 69. minutu (26:24).

Radičević je u oproštajnom meču od crnogorskog dresa postigla šest, koliko i Đurđina Jauković, a po četiri Itana Grbić i Matea Pletikosić.

Crnogorske rukometašice bronzano odličje osvojile su sa pet pobjeda i tri poraza.

Prvu fazu takmičenja, u grupi u Podgorici, završile su sa maksimalnim učinkom, nakon pobjeda protiv Španije 30:23, Njemačke 29:25 i Poljske 26:23.

Slavile su i protiv Rumunije, u glavnoj rundi, 35:34, dok su poražene od Francuske 27:19 i Holandije, u meču bez rezultatskog značaja, 42:25. U polufinalu izgubile su od Danske 27:23.

Za titulu prvaka Evrope, u 20 sati i 30 minuta, igraće Danska i Norveška.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS