Crnogoraca 41,12 odsto, Srba 32,93 odsto

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se 41,12 odsto građana izjašnjava kao Crnogorci, 32,93 odsto kao Srbi, 9,45 kao Bošnjaci, a 4,97 odsto kao Albanci, zvanični su rezultati popisa stanovništva.

Pomoćnica direktora Monstata Snežana Remiković je, na konferenciji za novinare povodom predstavljanja rezultata popisa stanovništava, rekla je da se u Crnoj Gori 256.436 osoba izjasnilo kao Crnogorci, a 205.370 osoba kao Srbi.

Kako je navela, 58.956 osoba ili 9,45 odsto se izjasnilo kao Bošnjaci, a 30.978 ili 4,97 odsto kao Albanci.

Remiković je rekla da su se 12.824 osobe izjasnile kao Rusi, odnosno 2,06 odsto, a 10.162 osobe kao Muslimani, dok 17.907 osoba nije željelo da se izjasni.

Ona je kazala da srpskim jezikom govori 269.307 osoba ili 43.18 odsto, a crnogorskim 215.299 osoba, odnosno 34,52 odsto.

Bosanski jezik je, kako je rekla, maternji za 43.470 osoba, odnosno 6.97 odsto, a albanski kod 32.725 osoba ili 5.25 odsto.

Ruski je maternji kod 2.36 odsto osoba, a srpskohrvatski kod 2.08 odsto.

Ona je kazala da su 443.394 građanina, ili 71,1 odsto stanovnika, izjasnilo da je pravoslavne vjere, 124.668 odnosno 19,99 odsto islamske, 20.408 ili 3,27 katoličke dok je 14.260 ateista, što je 2.29 odsto.

Kako je navela, 2,1 odsto građana nije željelo da se izjasni o tom pitanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS