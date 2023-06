Crna Gora želi da ubrza pristupanje EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora želi da ubrza pristupanje Evropskoj uniji (EU) i bude kredibilna članica NATO saveza i promoter dobrosusjedskih odnosa, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

On je danas, u odvojenim susretima, primio ambasadore Hrvatske i Palestine, Veselka Grubišića i Rabija Alhantoulija.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je sa Alhantoulijem razgovarao o odnosima Crne Gore i Palestine, sporazumima koje su dvije zemlje potpisale do sada i mogućnostima za dalju saradnju.

„Crna Gora je posvećena multilateralnoj saradnji, želi da bude kredibilna članica NATO saveza, ubrza pristupanje Evropskoj uniji i bude promoter dobrosusjedskih odnosa“ poručio je Milatović.

Alhantouli je, kako se navodi, prenio Milatoviću pozdrave predsjednika Palestine Mahmuda Abasa i čestitke povodom inauguracije.

Iz Službe za informisanje predsjednika su kazali da je zvanična posjeta Milatovića Zagrebu na poziv predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića bila jedna od tema razgovora sa Grubišićem.

Milatović je ocijenio da Crna Gora očekuje podršku Hrvatske u ključnim reformama koje trebaju da obezbijede ubrzani napredak države na evropskom putu.

„Podrška Hrvatske nam je veoma važna i želimo da budete naš glas u Briselu gdje se promoviše članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), ali i cijelog Zapadnog Balkana“, saopštio je Milatović.

Grubišić je kazao da Hrvatska želi euroatlantsku Crnu Goru, dobrog i prosperitetnog susjeda i da ja na tom putu uvijek spremna da pomogne.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS