Crna Gora u redu država koje zahtijevaju veću promociju tolerancije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je stala u red oko 150 država članica Ujedinjenih nacija (UN) koje zahtijevaju veću promociju tolerancije, univerzalnih vrijednosti, borbe za mir kao i poštovanja kulturnih i religijskih razlika, rekao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je to poručio na Globalnom forumu Alijanse civilizacija Ujedinjenih nacija (UN) koji se održava u Fesu.

“Upravo smo na Globalnom forumu potpisali deklaraciju. Stali smo u red oko 150 članica UN-a, koje jasno zahtjevaju veću promociju tolerancije i univerzalnih vrijednosti, borbe za mir, poštovanje svih kulturnih, vjerskih, razlika”, rekao je Abazović.

On je kazao da Crna Gora služi za primjer.

“Kada se to gleda očima drugih država, mi smo zemlja koja jako dobro upravlja svojim unutrašnjim odnosima kada su u pitanju vjerske, nacionalne i etničke slobode”, rekao je Abazović.

On je kazao da je Crna Gora neuporediva sa mnogim drugim državama potpisnicima.

“Pokušali smo danas da kroz svoj primjer iskažemo da postoje zemlje poput Crne Gore, koje mogu da igraju tu ulogu i budu primjer kako funkcioniše multikulturalno društvo”, naveo je Abazović.

On je kazao da bi ta slika bila nešto drugačija kada bi se upoznali sa unutrašnjim problemima ali da generalno Crna Gora može da bude ponosna na svoj građanski i mulikulturalni karakter.

Abazović je naveo da mu je čast što su potpisali taj dokument, nakon dužih priprema koje su trajale u UN-u.

“Naš bilateralni interes je da razvijamo Crnu Goru kao prestižnu i elitnu destinaciju gdje svako može naći svoj mir i sigurnost, i uživati u našim prirodnim ljepotama”, zaključio je Abazović.

