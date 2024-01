Crna Gora u kontinuitetu dokazuje spremnost za pomoć strancima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora intenzivno sarađuje sa Agencijom Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) u cilju kontinuiranog unapređenja sistema zaštite raseljenih osoba, tražioca azila i migranata, saopšteno je na sastanku ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića sa šefom Kancelarije UNHCR-a u Podgorici Žan Iv Bušardijem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, u razgovoru je pozdravljena otvorenost, solidarnost i humanost koju je Crna Gora pokazala u pružanju adekvatne pomoći izbjeglicama iz Ukrajine.

“Uz ocjenu da u kontinuitetu dokazuje spremnost za pomoć svim strancima u nevolji, od ratnih zbivanja u bivšoj Jugoslaviji, do posljednjih migrantskih kriza”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanaku ocijenjeno i da je saradnja sa UNHCR-om, kao i njihova ekspertska i finansijska pomoć, izuzetno značajna, imajući u vidu broj izbjeglica, tražilaca azila i apatrida sa kojima se Crna Gora susrijeće.

“Obostrano je izražena spremnost za dalje jačanje saradnje sa UN sistemom, te istaknuta važna uloga i posvećenost pružanju humanitarne pomoći, posebno u kontekstu trenutnih globalnih dešavanja”, kaže se u saopštenju.

Sagovornici su, kako se dodaje, istakli da saradnja sa UNHCR-om istovremeno doprinosi reformama iz evropske agende u ključnim oblastima iz poglavlja 23 i 24.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS