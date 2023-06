Crna Gora radi na jačanju nacionalne i protivvazdušne odbrane

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao članica NATO-a i zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), radi na jačanju nacionalne i porotivvazdušne odbrane, kazao je državni sekretar Ministarstva odbrane Krsto Perović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Perović je učestvovao na ministarskom sastanku u Parizu, koji je održan povodom Evropske konferencije o vazdušnoj i raketnoj odbrani.

Perović je ukazao da se mora učiniti sve kako bi države ojačale vazdušnu i raketnu odbranu, koja predstavlja ključni faktor zaštite vojne i civilne infrastrukture.

On je naglasio komplementarnost napora evropskih zemalja i NATO, imajući u vidu limitirane nacionalne i odbrambene budžete.

„Crna Gora, kao članica NATO-a i zemlja kandidat za članstvo u EU radi na jačanju nacionalne i porotivvazdušne odbrane“, rekao je Perović.

On je dodao da je Crna Gora spremna da aktivno učestvuje u regionalnim i širim evropskim projektima i planovima u toj oblasti.

Iz Ministarstva su kazali da se ovogodišnja Evropska konferencija o vazdušnoj i raketnoj odbrani, koju je otvorio predsjednik Francuske Emanuel Makron, održava u Parizu, u okviru Međunarodnog avio sajma, koji je okupio više od 2,5 hiljada izlagača iz preko 50 zemalja.

