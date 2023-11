Crna Gora primjer pouzdanog partnera EU na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Koraci koje je 44. Vlada napravila na samom početku mandata šalju odlučnu poruku da je Crna Gora spremna da predano radi na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU), ocijenio je specijalni predstavnik EU za regionalna pitanja Miroslav Lajčak.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) saopšteno je da se resorni ministar Danilo Šaranović sastao sa Lajčakom tokom zvanične posjete Briselu.

“Lajčak je kazao da prvi koraci koje je napravila 44. Vlada na samom početku mandata šalju odlučnu poruku – da je Crna Gora spremna da predano radi na putu ka punopravnom članstvu”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, on je na sastanku Šaranoviću dodatno potvrdio da EU snažno podržava Crnu Goru, posebno imajući u vidu obnovljenu i snažnu političku volju i napore institucija da se pregovarački proces ubrza.

Šaranović je izrazio jasnu namjeru nove Vlade da Crnu Goru vrati na integracioni put, uz snažno ubrzanje ispunjavanja preostalih obaveza iz EU agende.

On je naglasio da su prioriteti MUP-a u potpunosti zasnovani na ostvarivanju rezultata iz pregovaračkog procesa, sa posebnim akcentom na pregovaračka poglavlja 23 i 24.

“Sprovođenjem reformi osnažićemo sopstvene kapacitete i učiniti ih spremnim za buduće članstvo u Uniji” dodao je Šaranović.

