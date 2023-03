Crna Gora prepoznaje doprinos žena u sektoru odbrane

Podgorica, (MINA) – Crna Gora prepoznaje neizmjeran doprinos žena u kreiranju inkluzivnog, modernog i efikasnijeg sistema odbrane, rekao je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, Đeka je, na regonalnoj konferenciji „Glasno i hrabro pomjeramo granice“ u Skoplju, naveo da je procenat žena u Vojsci Crne Gore (VCG) 15,7 odsto.

Taj procenat je, kako je kazao, u porastu u odnosu na prethodni period, ali nije dovoljan.

Đeka je istakao da Crna Gora prepoznaje neizmjeran doprinos žena u kreiranju inkluzivnog, modernog i efikasnijeg sistema odbrane.

“Kao i činjenicu da integracija rodne perspektive i veća zastupljenost žena u bezbjednosti i odbrani doprinose jačanju institucija i donošenju kvalitetnijih odluka“, dodao je ministar.

On je na panelu “Žene u uniformi – borba na dva fronta” rekao da žene čine 10,83 odsto strukture profesionalnih vojnika.

Kako je naveo Đeka, rast procenta zastupljenosti žena zabilježen je na komandnim i savjetničkim dužnostima u Vojsci, i sada iznosi oko sedam odsto.

“Takođe, 28 žena u VCG je do sada učestovalo u nekoj od međunarodnih misija i operacija”, rekao je Đeka, kaže se u saopštenju.

Prema njegovim riječima, da bi se povećao broj žena u odbrambenom i bezbjednosnom sistemu Crne Gore, prvi korak je da se djevojčice, kroz sistem obrazovanja, motivišu i podrže da se opredijele za profesije iz tog sistema.

“Nezavisno od predrasuda koje i dalje postoje u društvu o tim zanimanjima”, dodao je Đeka.

On je istakao da nacionalni strateški dokument Crne Gore za postizanje rodne ravnopravnosti, kroz jedan od tri Operativna cilja, adresira obrazovanje kao ključno za eliminisanje predrasuda i stereotipa u društvu, prvenstveno kod mladih generacija.

Đeka je kazao da sigurnost Crne Gore ima refleksija i na bezbjednost cijelog regiona.

“Zato smo spremni da budemo dio tima koji će uticati na bolji položaj i veće mogućnosti žena u ovom izuzetno važnom sektoru“, zaključio je Đeka.

