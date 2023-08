Crna Gora prekinula ugovor za lobiranje u SAD-u

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore raskinula je ugovor o lobiranju u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) sa kompanijom Bipartizan solušn /Bipartizan solutions/, koji je potpisan u decembru prošle godine.

Vlada je ugovor raskinula krajem maja, iskorištivši klauzulu koja je predviđala da se on može raskinuti u tom period, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

Iz kabineta premijera Dritana Abazovića nijesu odgovorili na pitanja RSE zbog čega je konkretno raskinut ugovor sa kompanijom američko-izraelskog političkog analitičara Mičela Baraka.

U dokumentu u koji je RSE imala uvid, Abazović je kratko obavjestio Baraka da ne mogu nastaviti saradnju imajući u vidu da će junski parlamentarni izbori rezultirati izborom nove Vlade.

“Kada i ukoliko se stvori odgovarajuća politička klima, uvjereni smo da će biti prilike da nastavimo saradnju”, navodi se u dopisu Abazovića.

Abazović je u januaru na sjednici Vlade, obrazlažući potrebu za lobiranjem, rekao da Crna Gora mora biti “malo bliže Kapitol hilu i Bijeloj kući”.

Kako se navodi u ugovoru koji je raskinut, cilj lobiranja bio je da “ohrabri administraciju predsjednika Džozefa Bajdena i Kongres da donose odluke koje podržavaju poziciju Crne Gore u vezi nekoliko ključnih pitanja”.

Ta pitanja su, navodi se, odnosi sa SAD i NATO, evropske integracije, izazovi vezani za Rusiju i borba protiv korupcije.

Bipartizan solutions trebalo je da doprinese, između ostalog, jačanju “jedinstvene regionalne pozicije Crne Gore” kao “mosta između SAD i Balkana”.

Barak je za RSE kazao da je sa crnogorskim premijerom stupio u kontakt preko zajedničkog prijatelja koji ga je zamolio da pomogne Abazoviću u organizovanju nekih sastanaka tokom posjete SAD u septembru 2022. godine.

“Proveo sam sate na sastancima preko Zooma sa kabinetom premijera i organizovao sastanke za premijera”, kazao je on, dodajući da su takođe raspravljali o strateškom komuniciranju za potrebe američke javnosti.

Barak je istakao da za to nije bio plaćen, ali da misli da su napori uloženi u tom periodu uticali da dođe do potpisivanja sporazuma.

Ugovori o lobiranju su uobičajena praksa u SAD, a detalji o njima objavljuju se na internet stranici Akta o registraciji stranih agenata (FARA) pri američkom Ministarstvu pravde.

Bipartizan solutions je prijavio američkoj FARA da je do kraja maja imao oko 20 aktivnosti, koje su se uglavnom odnosile na kontakte sa velikim medijskim kućama kao što su Politiko, Njujork tajms, Rojters i Foks njuz.

Sa njihovim novinarima se radilo na ugovaranju intervjua sa premijerom ili su informisani o dešavanjima u Crnoj Gori.

Dva sastanka odnosila su se na temu izgradnje terminala tečnog prirodnog gasa (LNG) u Luci Bar, od kojih je jedan održan u ambasadi u Vašingtonu u prisutvu ministra finansija Aleksandra Damjanovića.

Vlada Crne Gore će sredinom maja potpisati memorandum sa dvije kompanije iz SAD o izgradnji terminala za LNG.

Ugovarana je posjeta i saradnja sa Univerzitetima Džordž Vašington i Džordž Mejson, ali i razgovarano sa Skotom Mastikom iz Međunarodnog republikanskog instituta uoči posjete predsjednice Skupštine Danijele Đurović.

“Za kratko vreme, uz niz izazova, uspjeli smo da uradimo mnogo u ime Vlade Crne Gore”, ocijenio je Barak za RSE, navodeći da se nada nastavku saradnje.

Crnogorska Vlada je za pola godine angažmana Baraku isplatila malo više od 206,5 hiljada USD.

On je prijavio da je u periodu lobiranja za Crnu Goru imao nepunih 140 hiljada USD troškova, od čega su više od polovine usluge Barakove druge kompanije KEEVOON.

Na pitanje na kojim poslovima je angažovao vlastitu kompaniju, Barak je kazao da je KEEVOON “pružao strateški konsalting i upravljanje projektom lobiranja”.

Crna Gora je lobiste u SAD-u imala od 1995. do 2015. godine, a nakon toga je uslijedila sedmogodišnja pauza, do potpisivanja ugovora sa Bipartizan solutions krajem 2022.

