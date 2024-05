ICT sektor ključna razvojna šansa Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je zainteresovana za privlačenje kredibilnih investicija, sa posebnim fokusom na ICT sektor, koji predstavlja ključnu razvojnu šansu Crne Gore, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

Gjeloshaj se sastao sa ambasadorkom Italije u Crnoj Gori, Andreinom Marselom, i predstavnicima kompanije Telekom Italija Sparkle, odnosno direktorom korporativnog odsjeka Ambrođiom Miketijem i Fabijom Panunzi Capuanom iz sektora za razvoj poslovanja i korporativnu diplomatiju.

Predstavnici kompanije Telekom Italija Sparkle istakli su da je njihova kompanija jedan od vodećih provajdera veleprodajnih infrastrukturnih i mrežnih servisa, te da posjeduju 600 hiljada kilometara optičkih kablova širom svijeta.

“Naglasili su interes kompanije Sparkle za širenjem optičke mreže na Mediteranu, uključujući polaganje novih podmorskih kablovskih sistema u Jadranskom moru”, navodi se u saopštenju.

U vezi s tim, Gjeloshaj je izrazio podršku realizaciji uspješnih ideja i predloga u Crnoj Gori, naglašavajući spremnost Vlade za saradnju na uspješnoj realizaciji projekata.

