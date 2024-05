Sju Kej Braun bila posvećena dobrobiti građana Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Bivša ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori Sju Kej Braun, koja je preminula u utorak, bila je duboko posvećena dobrobiti crnogorskih građana, kazali su iz američke ambasade u Podgorici.

Oni su rekli su da je Braun tokom mandata od 2011. do 2015. godine dala značajan doprinos reformama vojske i vladavine prava, snažno podržavajući Crnu Goru na putu evroatlantskih integracija i postavljajući temelj za pristupanje Crne Gore NATO-u.

Braun je, kako se dodaje, imala ključnu ulogu u jačanju veza američkog i crnogorskog naroda, uključujući osnivanje Američke čitaonice na Cetinju i podršku crnogorskim medijima i civilnom društvu.

„Braun je bila duboko posvećena dobrobiti građana Crne Gore, koordinišući američku pomoć nakon elementarnih nepogoda u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Ona je, kako se navodi, za svoj neprocjenjivi doprinos unapređenju bilateralnih odnosa, odlikovana Ordenom crnogorske zastave drugog stepena.

„Njeno nasljeđe predanosti diplomatskoj službi nastavlja sve nas da inspiriše“, rekli su iz Ambasade SAD-a.

Oni su kazali da građani mogu doći u Ambasadu 23. i 24. maja, tokom radnog vremena, da se upišu u knjigu žalosti koja će biti dostavljena porodici Braun.

