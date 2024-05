Grlić Radman: Rezolucija o Jasenovcu mogla bi da ugrozi evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Usvajanje rezolucije o Jasenovcu u crnogorskom parlamentu negativno bi uticalo na evropski put Crne Gore i odnose sa Hrvatskom, kazao je hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Kako prenosi HRT, Grlić Radman je u Šibeniku potvrdio da je Hrvatska otpravniku poslova Crne Gore u Zagrebu uručila protestnu notu povodom namjere da usvoji rezoluciju o Jasenovcu.

On je rekao da bi to ugrozilo bilateralne odnose dvije države.

Grlić Radman je kazao da se zapitao kakav je to istorijsko-politički kontekst i razlog zbog čega to Crna Gora radi.

“Usvajanje takve rezolucije, koja je nama čudna i za koju smatramo da se politizuje i zloupotrebljava za unutarpolitička nadmetanja u Crnoj Gori, negativno će se odraziti na evropsku put Crne Gore, ali naravno i na naša bilateralna pitanja”, rekao je Grlić Radman.

On je naveo da je o tom pitanju razgovarao sa crnogorskim ministrom vanjskih poslova Filipom Ivanovićem, dodajući da je izrazio čuđenje i zabrinutost zbog rasprave o navodnoj deklaraciji o Jasenovcu.

“Crna Gora ima jako puno posla, ona se smatra šampionom pregovora sa EU na Zapadnom Balkanu, a vidimo da je ovo skretanje s važnog pravca, jer ne možete u isto vrijeme preuzimati evropske vrijednosti, a onda ih sa druge strane negirati”, rekao je Grlić Radman.

On smatra da se donošenje deklaracije o Jasenovcu pokreće u kontekstu Rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici i, kako je rekao, vjerovatno se hoće defokusirati Srebrenica, a politizovati s Jasenovcem.

“Mi smo u protestnoj noti osudili pokušaje da Hrvatska bude instrumentalizovana u unutarpolitičke svrhe u Crnoj Gori”, rekao je Grlić Radman.

On je rekao da očekuje da će crnogorski parlament odustati od tog poteza, jer, kako je dodao Grlić Radman, sve se to zajedno može negativno odraziti na bilateralne odnose.

“A vi znate da je, u vrijeme raspada bivše Jugoslavije, Hrvatska bila žrtva velikosrpske agresije i ljudi iz Crne Gore, zato je ona ploča i postavljena u Morinju”, naveo je Grlić Radman.

