Policiji prijavili zloupotrebu interaktivnog ekrana u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERT) prijavilo je Upravi policije zloupotrebu interaktivnog ekrana – totema ispred zgrade Glavnog grada, saopštili su iz Direktorata za razvoj turizma i izradu propisa u oblasti turizma.

Iz Direktorata su, povodom objavljivanja eksplicitnog video sadržaja na interaktivnom ekranu u centru Podgorice, kazali da su iznenađeni činjenicom da su nepoznati počinioci tako zloupotrijebili totem.

Kako su naveli, to šteti imidžu njihove i drugih povezanih institucija, kao što je Glavni grad i lokalna turistička organizacija.

U saopštenju se navodi da su, kao institucija nadležna za turizam, kroz nabavku totema imali za cilj promociju destinacije, pružanje pomoći turistima u identifikovanju atraktivniih lokaliteta u Podgorici i u cijeloj Crnoj Gori.

“Ministarstvo je, kao odgovorna institucija, prijavilo ovaj slučaj Upravi policije, a postupak otkrivanja počinilaca ovog djela je u toku”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, bez obzira na neugodnost koja se desila, aktivnosti na boljoj zaštiti sadržaja biće sprovedene narednih dana, a totem će biti stavljen u funkciju u najkraćem roku, kako bi imao svoju planiranu funkciju.

Iz Direktorata su rekli da su tri interaktivna ekrana nabavljena kroz projekat „Due Mari – Next Generation Tourism Development“, a u okviru programa INTERREG IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020.

Kako su kazali, osim Podgorice, interaktivni ekran su dobile i lokalne turističke organizacije Kolašina i Bara.

“A u svrhu promocije turističke ponude naše destinacije. Nabavka interaktivnih ekrana je realizovana posredstvom Crossmedia Agency iz Podgorice”, kaže se u saopštenju.

