USSCG očekuje usvajanje zakonskih inicijativa SNP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) očekuje da svi poslanici u Skupštini podrže dvije zakonske inicijative Socijalističke narodne partije (SNP).

SNP je podnio inicijative za izmjenu zakona o radu i o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO). Prvom bi se ograničilo maksimalno trajanje rada na određeno vrijeme sa 36 na 24 mjeseca, dok je druga usmjerena na unapređenje uslova za penzionisanje lučko-transportnih radnika u Luci Bar.

USSCG je podsjetila na Zakon o radu iz 2008. godine, na čije donošenje, kako su naveli, nijesu mogli uticati i koji su nazivali „neoliberalni i nakaradni“.

Njime je bilo omogućeno poslodavcima da zaposlene po ugovoru o radu na određeno vrijeme mogu držati od trenutka zasnivanja radnog odnosa, pa sve do sticanja uslova za starosnu penziju.

“Nakon vođenja trogodišnje kampanje, u decembru 2011, izmjenama Zakona o radu USSCG je izdejstvovala da ugovori u radu na određeno vrijeme budu ograničeni na 24 mjeseca“, navodi se u reagovanju Unije.

Kako su objasnili, prilikom pregovaranja novog teksta Zakona o radu, koji je trenutno na snazi, Unija se zalagala da odredba kojom se trajanje ugovora o radu ograničava na 24 mjeseca ostane nepromijenjena, cijeneći da je i to predug period, iz razloga što je ugovor o radu na određeno vrijeme izuzetak, a ne pravilo.

„Međutim, kako to nijesmo mogli izdejstvovati, jer smo smo za vrijeme pomenutih pregovora bili u manjini, tako je period angažovanja zaposlenog po ugovoru o radu na određeno vrijeme povećan sa 24 na 36 mjeseci. Iz tog razloga, USSCG smatra opravdanom i u potpunosti podržava inicijativu za izmjene Zakona o radu, kako bi se angažman zaposlenih po ugovoru o radu na određeno vrijeme limitirao na najviše 24 mjeseca, koji period je i sam po sebi predugačak“, rekli su iz USSCG.

Iz Unije su, kada je u pitanju inicijativa za izmjenu Zakona o PIO, kazali da su odranije upoznati da se Sindikat lučkih radnika Luke Bar, koji djeluje pod okriljem USSCG, potpuno osnovano obratio svim poslaničkim klubovima za sticanje prava na povoljnije uslove za odlazak u starosnu penziju lučko-transportnim radnika u Luci Bar.

„Imajući u vidu da njihova radna mjesta pripadaju zoni opasnosti 1, u kojoj prema procjenama postoji realna mogućnost da zaposleni postanu invalidi rada, ili rizikuju sopstveni život, te da mjere zaštite zdravlja na radu nijesu dovoljne da bi na pravi način zaštitile zdravlje i život tih zaposlenih, ovu inicijativu u potpunosti podržavamo“, dodali su iz Unije.

