Crna Gora posvećena vrijednostima i ciljevima UN-a

Podgorica, (MINA) – Crna Gora posvećena je vrijednostima i ciljevima Ujedinjenih nacija (UN), poručeno je sa sastanka potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića sa podsekretarkom za politička i pitanja mirovnih operacija UN-a, Rozmari Di Karlo.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da je, na marginama prvog dana učešća na Generalnoj skupštini UN-a, Ibrahimović imao niz bilateralnih susreta i da je učestvovao na ministarskom događaju o vještačkoj inteligenciji, čiji domaćin je bio američki državni sekretar Entoni Blinken.

„Susret sa Di Karlo bio je prilika da se ukaže na privrženost multilateralizmu i posvećenost Crne Gore vrijednostima i ciljevima UN-a“, kaže se u saopštenju.

Crna Gora je, kako je naveo Ibrahimović, kao jedan od četiri stuba vanjske politike definisala jačanje uloge na multilateralnom planu.

On je poručio da je Vlada posvećena postizanju ciljeva održivog razvoja, u čemu značajnu podršku pružaju UN agencije u Crnoj Gori.

„Ibrahimović je sa Di Karlo razgovarao i o aktuelnim regionalnim prlikama, a ukazano je i na doprinos Crne Gore mirovnim misijama i afirmaciji UN vrijednosti“, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović je, na sastanku sa generalnom sekretarkom OEBS-a Kejt Feron, kazao da Crna Gora izražava snažnu podršku radu OEBS-a i izuzetno cijeni doprinos Misije u Crnoj Gori reformskim procesima, koji su značajni, kako za dalji institucionalni razvoj, tako i u kontekstu evropske agende države.

On je istakao da su u aktuelnim geopolitičkim okolnostima, uloga OEBS-a, kao i jačanje multilateralizma, posebno značajni.

„Uz ocjenu da je Crna Gora pouzdan partner, sagovornici su se saglasili da je za ispunjenje mandata OEBS-a neophodno da sve zemlje učesnice pokažu posvećenost, razumijevanje i političku volju“, navodi se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da se Ibrahimović danas u Njujorku sastao sa ministrom vanjskih poslova Tunisa Mohamedom Ali Naftijem, sa kojim je potpisao sporazum o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija.

To je, kako su naveli iz tog Vladinog resora, važan korak naprijed ka dinamičnijim bilateralnim kontaktima i redovnim konsultacijama o pitanjima od obostranog interesa.

„Ocijenjeno je da potpisivanje sporazima predstavlja podsticaj daljem razvoju međudržavnih odnosa i da postoje brojni potencijali za bližu saradnju, naročito u oblastima turizma, obnovljivih izvora energije, kulture i obrazovanja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku naglašeno da, pored bilateralnih kontakata, Crna Gora i Tunis sarađuju u okviru Unije za Mediteran, kao i na multilateralnom planu.

Sagovornici su istakli da je to dodatan podsticaj za intenziviranje saradnje na bilateralnom planu.

Iz MVP su rekli da je, u razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Bugarske Ivanom Kondovim, ukazano na veoma dobre bilateralne odnose i saradnju u kontekstu približavanja Crne Gore članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Ibrahimović je kazao da je Crna Gora na odličnom putu da postane prva naredna članica EU i da je podrška prijateljskih zemalja na ekspertskom i političkom nivou veoma važna.

“Naš cilj je da sprovedemo neophodne reforme u što skorijem roku i vjerujem da smo dosadašnjim rezultatima pokazali odlučnost, posvećenost, ali i spremnost”, naveo je Ibrahimović.

Kondov je istakao da je Bugarska prijatelj Crne Gore.

On je naglasio da Crna Gora, kao predvodnica u procesu integracija, može da računa na nastavak snažne podrške na putu ka EU.

