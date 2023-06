Podgorica, (MINA) – Crna Gora podržava NATO politiku otvorenih vrata, saopštio je premijer Dritan Abazović u telefonskom razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Švedske Tobijasom Bilstromom.

Iz Vlade je saopšteno da je Abazović razgovarao sa Bilstromom na inicijativu Ministarstva vanjskih poslova Švedske.

„Potcrtavajući prijateljske odnose Crne Gore i Švedske, premijer je naglasio da naša država u potpunosti podržava NATO politiku “otvorenih vrata”“, navodi se u saopštenju.

Abazović je naglasio da u momentima tektonskih geopolitičkih promjena izazvanim agresijom na Ukrajinu, članstvo Finske i Švedske u potpunosti mijenja bezbjednosnu paradigmu i doprinosi sigurnosti svih.

On je rekao da se nada da bi do Samita u Viljnusu Švedska mogla da završi neophodne procedure, čime bi postala 32. članica Alijanse.

„Crna Gora pruža punu podršku daljem jačanju Alijanse“, zaključio je Abazović.

Švedska je u maju prošle podnijela zahtjev za pridruživanje najvećem vojnom savezu, a njenu prijavu treba još da ratifikuju parlamenti još dvije članice NATO-a – Mađarske i Turske.

