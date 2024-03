Crna Gora otvara konzulat u Bariju

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas donijela odluku o otvaranju Konzulata Crne Gore u Bariju, na čijem će čelu biti počasni konzul Frančesko Đulijano.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, glavne aktivnosti Konzulata bile bi usmjerene na razvoj privredne i turističke saradnje između Crne Gore i Italije i veću promocija Crne Gore, njene kulture i ukupnih potencijala u regiji Pulja.

“Crna Gora i Italija imaju tradicionalno prijateljske odnose, te će otvaranje Konzulata, sa počasnim konzulom na čelu, dati dodatan podsticaj snažnijem, naročito privrednom, investicionom i kulturnom povezivanju dviju država”, ocjenjuje se saopštenju.

Vlada je usvojila kvartalne izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju (EU) od jula do decembra prošle godine.

Navodi se da je u tom periodu Vlada usvojila Izvještaj o samoprocjeni ispunjenosti privremenih i završnih mjerila u poglavljima pravne tekovine EU, donijela Odluku o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore EU i imenovala glavnog pregovarača.

“Tokom izvještajnog perioda, Vlada je usvojila Informaciju o prioritetnim reformskim mjerama identifikovanim u kontekstu pripreme Plana rasta EU za Zapadni Balkan i prihvatila prvi, a potom i drugi nacrt reformske agende za Instrument EU za reformu i rast”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sastanku Operativnog odbora Zapadnobalkanskog investicionog okvira je potvrđeno da će EU dodijeliti Crnoj Gori dodatnih 112,6 miliona EUR za infrastrukturne projekte u okviru takozvanog devetog poziva za sufinansiranje investicija.

Vlada je donijela i odluka o upućivanju dva pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFICYP) na period od godinu, sa mogućnošću produženja.

“Učešćem u mirovnim misijama ispunjavaju se međunarodne obaveze, preuzete potpisivanjem i ratifikacijom međunarodnih pravnih instrumenata, a, istovremeno se jača međunarodna pozicija naše zemlje i pruža prilika za razmjenu iskustava I usavršavanje naših policijskih službenika”, navodi se u saopštenju.

Na današnoj sjednici donijeta je i Uredba o Programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima.

Iz Vlade su kazali da je razlog za donošenje Uredbe definisanje Programa za polaganje stručnog ispita, odnosno predmeta koji se polažu u okviru stručnog ispita, kao i adekvatnije postavljanje i propisivanje uslova koje treba da ispunjavaju predsjednik i članovi Komisije za polaganje stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja.

“Utvrđeno je da se za stručni ispit za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja polaže pet predmeta i to Ustavno uređenje, Sistem javne uprave i osnovi prava EU, Radno-pravni i službenički odnosi, Upravni postupak, upravni spor i osnovi kancelarijskog poslovanja i Javne finansije”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, za stručni ispit za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja polažu se Osnovi ustavnog uređenja Crne Gore i prava EU, Osnovi sistema javne uprave i službeničkih odnosa, Osnovi upravnog postupka i kancelarijskog poslovanja i Osnovi javnih finasija.

Vlada je usvojila Informaciju o zasijedanju Savjeta UN za ljudska prava (HRC) tokom prošle godine i učešću Crne Gore kao članice Savjeta.

U Informaciji se navodi da je Crna Gora, kao i tokom prethodnih ciklusa zasijedanja u okviru aktuelnog mandata u HRC-u, i na sjednicama Savjeta tokom prošle godine imala zapaženo djelovanje i ostvarila mjerljive rezultate.

To je, kako se ocjenjuje, u velikoj mjeri mjeri doprinijelo većoj vidljivosti crnogorske vanjske politike u strukturi globalne multilateralne diplomatije.

“Crna Gora je nastavila sa proaktivnim pristupom i aktivnostima u svim procesima zasijedanja Savjeta tokom druge godine mandata – istupanja na interaktivnim dijalozima, generalnim debatama, panel diskusijama i povodom usvajanja rezolucija, zajedničkim izjavama, učešćem u pregovorima, konsultacijama i draftiranju rezolucija”, kazali su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o statusu očuvanosti i aktivnostima u Posebnom rezervatu prirode „Tivatska solila“ za prošlu godinu.

U izvještajnom periodu je, kako je saopšteno, monitoringom hidrološkog režima utvrđen uticaj porasta nivoa mora pri čemu su date preporuke za njegovo dalje kontrolisanje.

“Konstatovano je da je stanje flore tokom prošle godine bilo konstantno, odnosno, populacije svih vrsta flore su brojne i stabilne, a vitalnost jedinki potpuna, kao i da u odnosu na 2019. godinu nije došlo do širenja invazivnih vrsta”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je registrovano ukupno 45 vrsta ptica što predstavlja uobičajnu brojnost za ovo područje.

“Na osnovu podataka kojima raspolaže Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, dobijenih realizacijom svojih programa monitoringa, projekata i aktivnosti, kao i podataka i informacija koje su dobijene od drugih institucija i NVO-a tokom prošle godine, može se zaključiti da je Posebni rezervat prirode zadržao stanje očuvanosti i zaštite iz vremena njegovog stavljanja pod zaštitu (2008.), kao i da je aktivnim upravljanjem stanje rezervata unaprijeđeno”, ističe se u saopštenju.

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovedenim aktivnostima na realizaciji Konkursa za dodjelu lovišta “Nikšić“ na korišćenje kojim se to lovište dodjeljuje na korišćenje Lovačkoj organizaciji “Dr Zoran Kesler” iz Nikšića.

