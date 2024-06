Crna Gora ostvarila značajan napredak u integracijama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ostvarila značajan napredak u evropskim integracijama, a članstvo u Evropskoj uniji (EU) donosi brojne koristi, poručeno je sa sastanka ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića sa predsjednikom Rumunije Klausom Johanisom, u Bukureštu.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sastanku je ocijenjeno da je integracija u EU najbolji i najsigurniji put za stabilnost i dalji napredak Zapadnog Balkana.

“Sagovornici su se saglasili da se veoma dobri bilateralni odnosi, osnaženi savezništvom, u kontinuitetu unaprjeđuju i kroz sveobuhvatnu podršku Rumunije integraciji Crne Gore u EU”, kaže se u saopštenju.

Ivanović je kazao da je Rumunija važan prijatelj i saveznik Crne Gore, što, kako je naveo, potvrđuje dinamika bilateralnih kontakata i političkog dijaloga na visokom nivou.

On je istakao značaj podrške prijatelja i partnera u EU.

“Koji se proaktivno zalažu da trud i napredak Crne Gore, ali i ostalih zemalja kandidata, budu prepoznati”, naveo je Ivanović.

Prema njegovim riječima, posebno je važna snažna podrška Rumunije afirmaciji politike proširenja,

koja prati nastojanje Crne Gore da postane prva naredna članica EU.

„U duhu naših savezničkih i prijateljskih odnosa, vjerujemo da ćemo u skoroj budućnosti biti zajedno

u još jednom klubu – EU“, kazao je Ivanović.

Johanis je istakao da je zadovoljan sveukupnim odnosima dvije države, navodeći da su Rumunija i rumunski narod prijatelji Crne Gore, koji snažno podržavaju njen evropski put.

On je pozdravio punu usklađenost Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i ukazao na važnost savezništva u aktuelnim

geopolitičkim okolnostima.

“Rumunija će nastaviti da podržava proces evropske integracije Crne Gore, ali i Zapadnog Balkana, regiona koji je od strateškog značaja

za evroatlantski prostor i bezbjednost i stabilnost evropskog kontinenta”, kazao je Johanis.

