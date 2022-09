Crna Gora ključni partner Uzbekistana na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je za Uzbekistan ključni partner na Zapadnom Balkanu, kazala je predsjednica uzbekistanskog Senata Tanzila Narbaeva.

Narbaeva je, tokom razgovora sa predsjednicom crnogorske Skupštine Danijelom Đurović, istakla da predstavnici Uzbekistana prate razvojni put Crne Gore i da su zadovoljni zbog njenog uspjeha.

Kako je saopšteno iz parlamenta, Narbaeva je ukazala da postoji veliki prostor za saradnju u brojnim oblastima, naročito kada je u pitanju turizam, kao i da ga treba maksimalno iskoristiti.

Đurović, koja boravi u Taškentu, povodom učešća na XIV samitu predsjednica parlamenata, je saopštila da je to prva zvanična posjeta crnogorske delegacije na visokom nivou Uzbekistanu i da očekuje da će se sveobuhvatni odnos dvije države u narednom periodu razviti.

Ona je istakla da Crna Gora i Uzbekistan njeguju prijateljske odnose, bez otvorenih pitanja, zbog čega postoje mnogobrojni potencijali za njihovo dalje unapređenje.

“Ističući potrebu za uspostavljanjem ekonomske saradnje, Đurović je stavila akcenat na unapređenje robne razmjene i podsticanje ulaganja i efikasnijeg korišćenja investicionih potencijala”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Đurović je pozdravila ideju povezivanja nacionalnih privrednih komora i organizovanja poslovnog foruma u Crnoj Gori sa ciljem upoznavanja uzbekistanskih investitora s potencijalnim mogućnostima saradnje u oblasti turizma, energetike, infrastrukture, transporta, poljoprivrede, nauke i tehnologije.

“Sagovornice su se saglasile da je od ključne važnosti poboljšati parlamentarnu saradnju, kroz uspostavljanje grupe prijateljstva crnogorskog i uzbekistanskog parlamenta, kao čvrste osnove za dalji razvoj političkih i ekonomskih odnosa dvije države”, rekli su iz Skupštine.

