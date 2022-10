Crna Gora i Poljska opredijeljene da grade još snažnije veze

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Poljska su, na temeljima prijateljskih i savezničkih odnosa, opredijeljene da grade još snažnije međudržavne veze, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je danas, uz najviše vojne i državne počasti, dočekan u palati Belveder u Poljskoj, nakon čega je razgovarao sa poljskim predsjednikom Andžejom Dudom.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ napisao da je razmjena posjeta na najvišem nivou za manje od godinu potvrda kvaliteta odnosa i povjerenja koje Crna Gora i Poljska grade, posebno u izazovnim vremenima.

“Na temeljima prijateljskih i savezničkih odnosa, opredijeljeni da gradimo još snažnije međudržavne veze”, naveo je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS