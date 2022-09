Crna Gora i Kosovo čvrsto na principima evropske perspektive regiona

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Kosovo čvrsto stoje na principima očuvanja stabilnosti i evropske perspektive regiona, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je, uoči sastanka šefova država Brdo-Brioni procesa u Kranju, razgovarao sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani o bilateralnim pitanjima i razvoju situacije u regionu.

“Crna Gora i Kosovo čvrsto na principima očuvanja stabilnosti i evropske perspektive regiona”, naveo je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

