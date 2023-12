Crna Gora glasala za humanitarni prekid vatre u Gazi

Njujork, (MINA) – Crna Gora bila je među tri četvrtine država Ujedinjenih nacija (UN) koje su u utorak, na Generalnoj Skupštini UN, zatražile humanitarni prekid vatre u ratu Izraela i Hamasa.

Tekst rezolucije usvojen je sa 153 glasa za, uključujući i crnogorski, dok su 23 zemlje bile suzdržane.

Sjedinjene Američke Države, koje su prošle sedmice na taj predlog uložile veto u Savjetu bezbjednosti UN-a, glasale su protiv nacrta rezolucije, zajedno sa Izraelom i osam drugih zemalja.

Od evropskih zemalja protiv su bile Austrija i Češka, prenosi Hina.

Rezolucije Genralne Skupštine UN nijesu obvezujuće, ali imaju političku težinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS