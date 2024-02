Crna Gora do kraja aprila da ispuni privremena mjerila za poglavlja 23 i 24

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba do kraja aprila da ispuni privremena mjerila u okviru poglavlja 23 i 24 kako bi na međuvladinoj konferenciji u junu dobila Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), kazao je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) Predrag Zenović.

On je na konsultativnom saslušanju na skupštinskom Odboru za evropske integracije, rekao da se Crna Gora nalazi u ubrzanom procesu integracija koji je rezultat političke dinamike unutar države, ali i političkog raspoloženja Brisela i država članica.

Zenović je podsjetio da je Crna Gora imala definisana 83 privremena mjerila u poglavljima 23 i 24 i naveo da je, prema posljednjem presjeku Crne Gore i Evropske komisije (EK), za 31 mjerilo utvrđeno da je djelimično ili nepotpuno ispunjeno.

Prema riječima Zenovića, fokus će biti na ispunjavanju tih mjerila.

“Da bi Crna Gora dobila IBAR treba da do kraja aprila uvjeri sve u EK, u Direkotratu za susjedstvo i proširenje i drugim linearnim komesarijatima, da je na svakom od neispunjenih mjerila učinjeno gotovo sve od strane Vlade”, rekao je Zenović.

Drugi korak je, kako je objasnio, da Skupština usvoji nacrte zakona.

Zenović je kazao da bi nakon toga bilo moguće da na sljedećoj međuvladinoj konferenciji u junu Crna Gora dobije IBAR za poglavlja 23 i 24, uz izmijenjene pregovaračke pozicije.

“To je dinamika, to su ciljevi, u ovom trenutku sve institucije koje su uključene u proces, a ne samo izvršna vlast, odgovaraju na ono što su operativni zaključci u specifičnim mjerilima”, rekao je Zenović.

Cilj je, kako je kazao, da EK što prije sačini izvjestaj i da ga usvoji Savjet Evropske unije, kao i da Crna Gora na još jednoj međuvladinoj konferenciji krajem godine zatvori prva poglavlja.

Zenović je podsjetio da je ispunjavanje privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24, prema novoj metodologiji, preduslov za zatvaranje drugih poglavlja u obalsti pravne tekovine EU.

On je naglasio da je komunikacija Crne Gore sa EK, intenzivna i svakodnevna, dodajući da je ta komunikacija mnogo intenzivnija nego ikada prije.

Prema njegovim riječima, Vlada Crne Gore je usvojila dinamički plan koji predstavlja njen put u procesu pregovora, a koji se odnosi na nadležnosti Vlade.

On je naglasio da nijesu sva mjerila u rukama izvršne vlasti, dodajući da je Vlada, u onoj mjeri u kojoj jesu, predvidjela i prekomponovala rokove, kako bi odgovorila dinamici koja se od nje očekuje.

Državni sekretar Ministarstva evropskih poslova i pregovarač za klaster 1 – Temeljna prava, Bojan Božović, naglasio je da Evropska komisija stavlja fokus na poglavlja 23 i 24 i u izradi reformske agende, a ne samo u pregovorima.

On je ukazao da Crna Gora treba da ispuni dovoljan broj reformskih mjera kako bi mogla doći i do određenih bespovratnih sredstava.

“EU time stavlja do znanja Crnoj Gori da ne želi da skreće fokus ni po jednom pitanju sa poglavlja 23 i 24”, rekao je Božović na konsultativnom saslušanju u skupštinskom Odboru za evropske integracije.

On je naglasio da postoje određena kompleksna pitanja koja zahtijevaju više vremena, kao i da EK želi da vidi spremnost, posvećenost i političku volju.

Božović je kazao da je zadatak da se ispregovara u kojoj mjeri se neka pitanja mogu prenijeti za završna mjerila, podsjećajući da je Crna Gora prva država koja pregovoara na taj način.

Poslanica Građanskog pokreta URA Ana Novaković Đurović ukazala je na odluku ministra pravde Andreja Milovića da se ne izruči turski državljanin Binali Čamgoz Turskoj, podsjećajući na značaj zvaničnih presuda za vladavinu prava.

Zenović je kazao da pregovaračka struktura ima dobru saradnju i komunikaciju sa ministarstvima pravde i unutrašnjih poslova, dodajući da ti resori i dinamika kojom rade prevazilaze kapacitete sa kojima rade.

Na pitanje Novaković Đurović o oblastima koja će do kraja aprila biti u fokusu, Božović je kazao da se jedan od prvih zadatak odnose na medijske zakone.

On je dodao da su prioritet, u okviru rada Ministarstva pravde, izmjene i dopune Zakonika o krivičnom postupku, i to segmenti koji se odnosi na ratne zločine i žrtve porodičnog nasilja.

Božović je naglasio da postoje brojni zadaci i izazovi koji se, kako je rekao, moraju što prije rješavati.

“EK očekuje jasne i mjerljive rezultate”, rekao je Božović.

Božović je, komentarišući pitanje o neizručivanju Čamgoza Turskoj, kazao da o tome ne može govoriti jer nema dovoljno informacija i ne zna sve okolnosti o tom slučaju.

On je rekao da, kao pravnik, smatra da treba slušati odluke sudova, ali je ukazao i na činjenicu da ministru pravde pripada diskreciono pravo da o tome odlučuje.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Mihailo Anđušić kazao je da je zadovoljan što poslije dužeg vrmena imaju priliku da na Odboru razgovaraju sa glavnim pregovaračem.

On je rekao da ono što je do sad urađeno ohrabruje, dodajući da će vidjeti kako će se proces odvijati ubuduće.

Anđušić je ukazao na značaj kontrole rada mnogih organizacionih jedinica koje se bave pregovaračkim procesom.

On je ukazao i na posjetu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Crnoj Gori i upitao da li je takva diplomatska aktivnost dobra za Crnu Goru.

Zenović je kazao da pitanja kao što je ekstradicija ili posjeta Dodika nijesu u domenu njegovog rada, kao i da mandatu glavnog pregovarača ne pripada da odgovara na njih.

On je rekao da bi na ta pitanja mogao da odgovara u slučaju kada bi se ti događaji kosili sa pregovorima sa EU.

Zenović je naglasio da Crna Gora ima usklađenu spoljnu politiku sa spoljnom politikom EU.

Nezavisna poslanica Jevrosima Pejović podsjetila je da su poglavlja 23 i 24 u domenu rada Ministarstva pravde, navodeći da postoji mogućnost promjene resornog ministra zbog aktuelne političke situacije.

Zenović je kazao da Crna Gora mora početi da živi kao društvo koje vode institucije, a ne ljudi.

Poslanik Demokratskog saveza Albanaca Nikola Camaj kazao je da Crna Gora treba da postane evropska ne zbog Evrope, nego zbog Crne Gore.

“Evropski put treba da bude taj koji će Evropu dovesti ovdje, u smislu adaptacije evropskih standarda”, rekao je Camaj.

On je pitao na koji način politička dešavanja u Crnoj Gori, ali i u EU u kojoj se na proljeće očekuju izbori za Evropski parlament, mogu uticati na proces pridruživanja Crne Gore.

Zenović je kazao da Crna Gora zavisi od političke klime koja vlada u EU i državama članicama, ali je dodao da vjeruje da će se dinamika pristupanja nastaviti.

“Mislim da se, iako dođe do određenih promjena ideološko-političkog spektra koji boji Evropski parlament ili članice, to neće negativno odraziti na proces integracija Zapadnog Balkana i Crne Gore, koja je lider u tom procesu”, rekao je Zenović.

On je podsjetio da sve države članice iskazuju pozitivne stavove o proširenju EU na Zapadni Balkan.

Poslanik DPS-a i predsjednik Odbora Ivan Vuković kazao je da je danas potvrđeno da je fokus u pregovorima na poglavljima 23 i 24, dodajući da je jasno očekivanje evropskih partnera da Vlada Crne Gore ispuni ono što su joj obaveze u toj oblasti.

On je zatražio da Ministarstvo evropskih poslova Odboru dostavi spisak neispunjenih mjerila, da bi, kako je naveo, Odbor mogao da prati rad na njima.

Vuković je rekao da bi bilo korisno da Odbor u martu ugosti ministarku evropskih poslova Maidu Gorčević, kako bi razgovarali i imali uvid u ono što je ostvarno od rokova koji su danas saopšteni.

Vuković je ukazao na značaj posjete evorpskog komesara za proširenje Olivera Varheljija Crnoj Gori, ali je tražio i da se Zenović odredi u odnosu na posjetu Dodika koja se, kako je naglasio, odvija istovremeno, ali i u odnosu na izjavu ruskog ambasadora Vladislava Maslenikova da širenje EU na Zapadni Balkan znači uvlačenje tih država u konfrontaciju sa Rusijom.

Zenović je ponovio da to nije u njegovoj nadležnosti, naglašavajući da nije ni politički, ni partijski postavljen.

“U odluci o mom izboru postoje jasne nadležnosti, ako mislite da ih treba izmijeniti da se određujem prema izjavama šefova misija, odnosno ambasadorima, to je drugi momenat”, rekao je on.

Zenović je naglasio da Crna Gora u potpunosti slijedi spoljnu politiku EU, kao i da Crna Gora vidi EU kao projekat mira i prosperiteta.

On je dodao da posjeta Varheljila govori u prilog odnosa Brisela prema pozicioniranju Crne Gore.

“Ukoliko u bilo kojem domenu sve ovo što vas brine bude i dio zabrinutosti EK, budite sigurni da ću vas i sve nadležne o tome obavijestiti”, rekao je Zenović.

Poslanica Nove Srpske demokratije Simonida Kordić, komentarišući posjetu Dodika Crne Gore i pitanja poslanika DPS-a, kazala je da EU posebno naglašava značaj regionalne saradnje.

Ona je dodala da, bar iz tog ugla, ne vidi ništa sporno u posjeti Dodika Crnoj Gori.

