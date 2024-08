Crna Gora da usvoji akt o slobodi medija

Podgorica, (MINA) – Usvajanje Crnogorskog akta o slobodi medija neophodno je da bi evropski put u oblasti medija karakterisalo istinsko spajanje sa vrijednostima Evropske unije (EU), poručili su iz Udruženja za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Društva profesionalnih novinara (DPNCG).

Iz UZOR-a i DPNCG kazali su da se mora usvojiti Crnogorski akt o slobodi medija, koji bi bio u skladu sa Evropskim aktom o slobodi medija, koji je Evropski parlament (EP) usvojio u martu.

„Ukoliko želimo da u oblasti medija naš evropski put karakteriše istinsko spajanje sa EU vrijednostima, a ne partijski aktivizam ogrnut štrikovima iz Brisela, Crna Gora mora pripremiti i usvojiti sopstveni akt o slobodi medija“, kaže se u saopštenju koje potpisuju Maja Nikolić iz UZOR-a i Mila Radulović iz DPNCG.

Navodi se da je dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), koje je usljedilo nakon usvajanja više zakona, među kojima je i set medijskih, direktan signal da je Crna Gora napravila značajne korake u važnim oblastima i da može da nastavi dalje usklađivanje sa EU standardima.

„Uzimajući u obzir cjelokupno stanje u medijskom sektoru, UZOR i DPNCG još jednom pozivaju da se u što skorijem vremenskom roku pripremi Crnogorski akt o slobodi medija, u skladu sa Evropskim aktom o slobodi medija, koji je Evropski parlament usvojio u martu ove godine“, kaže se u saopštenju.

U UZOR-u i DPNCG smatraju da bi se donošenjem Crnogorskog akta o slobodi medija formalno definisalo poštovanje uredničke slobode i nezavisnost pružaoca medijskih usluga.

„Kroz transparentne postupke imenovanja i razrješenja direktora i čelnika uprava, garantovala bi se nezavisnost javnih servisa i onemogućilo njihovo iskorišćavanje u političke svrhe“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, osigurala bi se i kvalitetnija zaštita novinarskih izvora i obezbjedila tranparentnost vlasništva medija, što podrazumijeva sve informacije o stvarnim vlasnicima, kako bi građani znali ko kontroliše medije i čiji interesi mogu uticati na njihovo izvještavanje.

„Po uzoru na dokument usvojen u EP, Crnogorski akt o slobodi medija bi trebalo da dovede do toga da medijske kuće moraju prijaviti sva sredstva koja su dobila od državnog oglašavanja, državnu finansijsku podršku, ali i finansijsku podršku iz trećih zemalja“, rekli su iz UZOR-a i DPNCG.

Oni smatraju da bi usvajanjem tog akta Crna Gora napravila značajan progres na evropskom putu u oblasti slobode medija, jasno apostrofirajući da nezavisni medijski servisi imaju važnu kritičku, ali i ekonomsku ulogu u društvu.

„UZOR i DPNCG će u saradnji sa Hanns Seidel fondacijom, a uz podršku Evropske komisije, pružiti svaki vid podrške prilikom pripreme Crnogorskog akta o slobodi medija“, navodi se u saopštenju.

