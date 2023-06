Crna Gora da stavi fokus na evropske integracije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da stavi fokus na evropske integracije, kako bi što skorije postala prva naredna članica Evropske unije (EU), ocijenjeno je u razgovoru predstavnika Bošnjačke stranke (BS) sa poslanikom CDU u njemačkom Bundestagu Ralfom Brinkhausom.

Kako je saopšteno iz BS, predsjednik i potpredsjednik te stranke Ervin Ibrahimović i Jasmin Ćorović su sa Brinkhausom razgovarali o odnosima i mogućnostima saradnje između dvije države, kao i o pregovorima Crne Gore sa EU.

Brinkhaus je istakao da je BS, kao jedina punopravna članica EPP-a iz Crne Gore, kredibilan i pouzdan partner Njemačke.

“Sagovornici su se saglasili da je važno da Crna Gora stavi fokus na evropske integracije, kako bi što skorije postala prva naredna članica EU”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sagovornici su naveli da je šansa Crne Gore u još boljoj ekonomskoj saradnji, prije svega sa zemljama Zapadnog Balkana, ali i sa državama EU.

“Energetski, ali i hidro potencijali, kao i drvna industrija, razvojna su šansa Crne Gore”, istaknuto je tokom sastanka.

