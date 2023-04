Crna Gora da ostane primjer jednakih mogućnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora ostati pravi primjer pružanja jednakih mogućnosti, prava i sloboda svim svojim građanima, rekao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje Predsjednika, Đukanović je uputio čestitku povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma, predsjedniku Romskog savjeta Mensuru Šaljaju uz najbolje želje za dalji uspjeh i blagostanje svih pripadnika romske zajednice u Crnoj Gori.

Đukanović je kazao da se na ovaj dan, koji je prije više od pola vijeka označio početak snažne kolektivne afirmacije Roma, prepoznaje bogata istorija, kulturna baština i tradicija romskog naroda i njihov doprinos zemljama u kojima žive širom svijeta, uključujući i Crnu Goru.

“Pripadnici vašeg naroda koji su svojim nasleđem nadahnuli mnoge poput Lista, Bramsa, Bizea i Servantesa suočavaju se i dalje sa diskriminacijom, segregacijom i marginalizacijom u svakodnevnom životu. Na nama je da kao pojedinci i društvo učinimo sve da te pojave preduprijedimo”, smatra Đukanović.

On je rekao da mržnja prema drugom i drugačijem ne smije imati ni najmanji prostor-utočište, a nadasve nikakav glas u Crnoj Gori niti bilo gdje drugo.

“Crna Gora mora ostati pravi primjer pružanja jednakih mogućnosti, prava i sloboda svim svojim građanima”, poručio je Đukanović.

On je kazao da Romi aktivno učestvuju i doprinose tim procesima u Crnoj Gori.

Kako je Đukanović dodao, Romi u Crnoj Gori ostvaruju kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, zapošljavanje i socijalne usluge, ali su i sve češće na pozicijama pružaoca tih usluga i kreatora javnih politika u tim oblastima.

“Dužnost nam je da nastavimo da gradimo društvo u kojem cijenimo različitosti, poštujemo dostojanstvo i afirmišemo ravnopravnost svih građana”, naveo je Đukanović.

On je kazao da je romska zajednica značajno doprinijela donošenju odluka o pitanjima od suštinskog značaja za Crnu Goru.

Đukanović je rekao da je siguran da će pripadnici te zajednice i u budućnosti biti dio svih državnih uspjeha.

“Još jednom Vam čestitam praznik, uz želju da ga obilježite manifestacijama romske umjetnosti, kulture, muzike i naslijeđa koje trajno obogaćuju Crnu Goru“, zaključio je Đukanović.

