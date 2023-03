Crna Gora će nakon izbora uspostaviti istinsku proevropsku politiku

Podgorica, (MINA) – Predsjednička kandidatkinja Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković rekla je da očekuje da će Crna Gora, nakon izbornih ciklusa koji slijede, uspjeti da uspostavi nespornu i istinsku proevropsku politiku koja nema dilema oko strateškog puta države.

Kako je saopšteno iz SDP-a, Vuksanović Stanković je u Sarajevu razgovarala sa članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Denisom Bećirovićem, gradonačelnicom Sarajeva Benjaminom Karić i poslanikom SDP BiH u Parlamentu Federacije BiH Sašom Magazinovićem.

“Vuksanović Stanković je političarka – simbol borbe za građansko društvo i protiv politike nacionalizma i velikodržavlja koja je u bliskoj prošlosti devastirala region a sada opet prijeti da ga destabilizuje, zajednička je ocjena u razgovorima Vuksanović Stanković sa Bećirovićem, Karić, i Magazinovićem”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Vuksanović Stanković je tokom posjete Sarajevu još jednom istakla svoju privrženost politici dobrosusjedstva čemu su Crna Gora i Bosna i Hercegovina u proteklom periodu davale snažan pečat.

„Nažalost, u Crnoj Gori u posljednje dvije i po godine imamo na sceni politiku koja je degradirala poziciju države kao regionalnog predvodnika u EU integracijama i koja je kroz niz nepromišljenih i štetnih poteza ugrozila i odlične odnose sa nekim susjedima“, kazala je Vuksanović Stanković.

Ona je naglasila da ne može biti trajne regionalne stabilnosti dok god se definitivno ne raskrsti sa malignim i zlim politikama koje truju zemlje regiona.

“Politikama koje još nijesu spremne da priznaju genocid u Srebrenici, politikama kojima su ratni zločinci heroji i uzori, politikama koje i dalje maštaju o velikim državama i mnogim sličnim stvarima”, dodala je Vuksanović Stanković.

Ona je navela da je porazno da su, poslije svega što se desilo, na sceni takve politike, kao i da je još poraznije ćutanje i relativizovanje od onih koji bi trebalo da dignu svoj glas.

“Ona je sagovornicima prenijela očekivanje da će Crna Gora nakon izbornih ciklusa koji slijede uspjeti da uspostavi nespornu i istinsku proevropsku politiku koja nema dilema oko strateškog puta države i regiona u cjelini”, rekli su iz SDP-a.

Vuksanović Stanković je zaključila da je stabilnost Crne Gore i BiH kičma stabilnosti i prosperiteta regiona.

“I baš su zato naše dvije države posebno na meti onih koji žele haos u regionu, po receptu onoga što se punih godinu dana dešava u Ukrajini”, rekla je Vuksanović Stanković.

