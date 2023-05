CPC otkazala pregovore sa Vladom o Temeljnom ugovoru

Podgorica, (MINA) – Crnogorska pravoslavna crkva (CPC) otkazala je pregovore sa Vladom Crne Gore o Temeljnom ugovoru zbog, kako je saopšteno, uvredljivog odnosu prema prema mitropolitu crnogorskom, Mihailu i prema cijeloj Crkvi.

Razgovori predstavnika Vlade i CPC u vezi potpisivanja Temeljnog ugovora bili su zakazani za sjutra.

Iz CPC su rekli da su uvrijeđeni odnosom Vlade prema arhiepiskopu cetinjskom i mitropolitu crnogorskom, Mihailu, kao i prema cijeloj Crkvi.

“Vlada Crne Gore, umjesto premijera Dritana Abazovića i ministra pravde Marka Kovača, kako je bilo dogovoreno, za pregovore od strane Vlade i Ministarstva delegirala je dvojicu službenika, a mjesto sastanka premjestila iz zgrade Vlade u zgradu Ministrastva pravde”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, CPC drži da je taj akt Vlade izrugujući uperen protiv autoriteta mitropolita Mihaila i digniteta CPC-a, zbog čega i otkazuje pregovore.

