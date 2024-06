Članstvo u NATO garant bezbjednosti i podsticaj razvoja

Podgorica, (MINA) – NATO je jedini garant bezbjednosti, a članstvo u toj alijansi priveligija Crne Gore, naročito u vremenima sukoba i ratnih dešavanja na obroncima Evrope, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je, na prijemu povodom 75 godina od osnivanja NATO-a i sedam godina od učlanjenja Crne Gore u Alijansu, koji su večeras, u Vili Gorica, organizovali ministarstva vanjskih poslova i odbrane, kazao da je integracija u NATO značila usvajanje i primjenu vrijednosti i principa koje baštini Alijansa.

Spajić je, kako je saopšteno iz Vlade, kazao da Crna Gora danas slijedi tada trasiran razvojni put i stoji pred vratima Evropske unije (EU).

On je istakao da je danas posvećenost vrijednostima koje baštini Alijansa važnija nego ikad.

Spajić je istakao da je danas posvećenost vrijednostima koje baštini Alijansa važnija nego ikad.

“Agresija Rusije na našeg partnera Ukrajinu je podsjetnik i upozorenje na važnost solidarnosti i zajedničkog djelovanja. Ova podrška naglašava naše nepokolebljivo uvjerenje u svijet u kojem snaga ne čini pravo, u kojem prevladavaju načela humanosti, pravde i međunarodnog prava” poručio je Spajić.

On je naveo da simbolika članstva u NATO-u nadilazi vojnu snagu, odnosno predstavlja zavjet za zaštitu zajedničkih vrijednosti slobode, demokratije i ljudskog dostojanstva.

“Dok idemo naprijed, moramo nastaviti zagovarati te ideale, kako unutar naših granica, tako i izvan njih, osiguravajući da buduće generacije naslijede svijet koji je pravedan, miran i prosperitetan”, rekao je Spajić.

Govoreći o sveobuhvatnosti NATO politike, vrijednostima, ali i obavezama i odgovornostima, Spajić je kazao da razumije različite emocije koje događaji iz prošlosti bude u dijelu javnosti.

On je istakao da Crna Gora vodi politiku zaštite svakog građanina i stvaranja uslova da i potomci mirno žive i stvaraju u Crnoj Gori.

“Stoga vas molim da odgovornost prema trenutku u kojem živimo i dužnost prema onima zbog kojih živimo bude jedino što određuje naše stavove i naša uvjerenja”, poručio je Spajić.

On je istakao da je NATO jedini garant bezbjednosti, a članstvo priveligija Crne Gore, naročito u vremenima sukoba i ratnih dešavanja na obroncima Evrope.

Upravo zbog toga je, prema riječima Spajića, kao nikada ranije, važno graditi mehanizme otpornosti na sve potencijalne prijetnje po bezbjednost.

“A to ne možemo učiniti samo jačanjem odbrambene politike, već prvenstveno izgradnjom boljeg društva – kroz obrazovanje, vladavinu prava i bolji standard naših građana. Samo utemeljeno na pravim vrijednostima naše društvo će biti otpornije i na sve spoljne uticaje i sve bezbjednosne prijetnje”, rekao je Spajić.

On je istakao da je članstvo u NATO-u značajno je podstaklo ekonomski razvoj i uticalo na veće interesovanje stranih investitora, priliv investicija, a time i poboljšanje životnog standarda crnogorskih građana.

„Stoga neka ovaj jubilej bude podsjetnik da smo udruženi snažniji. Uvjeren da ćemo deset godina članstva dočekati spremni da budemo udruženi u Evropi, a još sigurniji u NATO-u, nama u Crnoj Gori i saveznicama još jednom čestitam godišnjicu članstva i 75 godina Sjevernoatlantskog saveza “, zaključio je Spajić.

Nakon obraćanja Spajića, okupljenima je prikazan video o Vojsci, a zatim održan nastup gitarskog dua Darka Nikčevića i Srđana Bulatovića.

Prijemu su prisustvovali predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, diplomatskog kora i visoke zvanice iz javnog života Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS