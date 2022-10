Članovi Ustavnog odbora pokazali odgovornost prema državi i građanima

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović pozvala je sve parlamentarne političke partije da pokažu odgovornost i posvećenost ostvarenju državnih interesa i doprinesu da se na sjednici parlamenta, planiranoj za 21. oktobar, konačno kompletira Ustavni sud.

Đurović je, kako je saopšteno iz njenog kabineta, kazala da je zadovoljna što je danas Ustavni odbor utvrdio listu kandidata za sudije Ustavnog suda.

Ustavni odbor predložio je Skupštini da za sudije Ustavnog suda izabere Snežanu Armenko, Iliju Vukčevića, Jadranku Novaković i Jelenu Ružičić.

„Nakon jednog neupješnog pokušaja da taj važan posao dovedu do kraja i obezbijede funkcionalnost sudskog sistema, članovi Ustavnog odbora su danas u tome uspjeli i pokazali odgovornost prema državi i građanima“, rekla je Đurović.

Kako je navela Đurović, članovi Ustavnog dobora imali su težak zadatak jer je u konkurenciji bilo puno respektabilnih kandidata.

Ona je kazala da je uvjerena da su izabrali nezavisne i profesionalne pojedince, koji će biti u stanju da izazovnu funkciju sudije Ustavnog suda obavljaju na najbolji mogući način, vodeći se interesima građana i države.

„Posebno me raduje činjenica što se među četiri predložena kandidata nalaze tri žene“, rekla je Đurović.

To će, kako je istakla, doprinijeti dodatnom jačanju Ustavnog suda, kao najviše i najznačajnije institucije u sudskom sistemu Crne Gore.

„Pozivam sve parlamentarne političke partije da pokažu odgovornost i posvećenost ostvarenju državnih interesa, i daju konstruktivan doprinos da na sjednici Skupštine, planiranoj za 21. oktobar, izaberemo predložene kandidate i konačno kompletiramo Ustavni sud“, navela je Đurović.

Ona je dodala da to nije samo njihova obaveza prema Evropskoj uniji, već i prema državi i građanima.

