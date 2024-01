Članove DPS-a okuplja ljubav prema Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Članove Demokratske partije socijalista (DPS) okuplja ljubav prema Crnoj Gori i jedino snagom DPS-a moguće je preokrenuti stanje stvari u državi, poručeno je sa partijske tribine u Budvi.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Ivan Vuković rekao je da je za tu stranku važan 28. januar – dan kada prvi put njeni članovi direktno biraju partijsko rukovodstvo.

On je kazao da su pethodnih dana obišli dobar dio Crne.

“Da ukažemo na dobre stvari koje DPS i dalje čine superiornom ponudom na političkoj sceni naše države, ali i da sebi priznamo da su neke stvari mogle biti drugačije”, rekao je Vuković, saopšteno je iz DPS-a.

Prema njegovim riječima, nije slučajno slogan kampanje “možemo bolje”.

“Jer smo svi uvjereni da i možemo i moramo bolje, kako bi se i našim ljudima ali i čitavoj Crnoj Gori na adekvatan način preporučili i vratili na mjesto koje DPS-u pripada i koje je Crnoj Gori potrebno”, kazao je Vuković.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Elvir Zvrko rekao je da sve članove partije okuplja pripadnost DPS-u i ljubav prema Crnoj Gori.

“Imali smo “apostola” koji je mislio da će sa pozicije premijera pomjerati planine. Onda je došao onaj drugi koji gestikulira rukama i ispunjava dječačke snove na štetu interesa Crne Gore. Oni su svojim postupcima vodili Crnu Goru ka urušavanju”, kazao je Zvrko.

On je rekao da jedino snagom DPS-a moguće je preokrenuti stanje stvari u Crnoj Gori.

“Dosta smo se nemarno odnosili prema najvjernijim članovima naše partije i moramo u ovom periodu, koji je pred nama, da budemo bolji”, naveo je Zvrko.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Dušan Raičević istakao je da mu je privilegija i čast što se nalazi u društvu prijatelja koji su, kako je ocijenio, dugi niz godina zastupali interese partije i doprinosili pobjedama DPS-a.

“Ono što smo prethodnih dana radili jeste ocjena svega onoga što smo radili kao partija u prethodnih 30 godina trajanja. I te kako smo ponosni na sve ono što su rezultati koje smo kao partija postizali, jer kao što smo uvijek isticali – to su istorijske pobjede”, dodao je Raičević.

On je kazao da je u prirodi dugog trajanja i brojnih izbornih pobjeda da dođe do zasićenja i da se ne vidi ko su pravi politički protivnici DPS-a.

“Nažalost, te protivnike počeli smo da tražimo među sobom i gubili smo povjerenje jedni u druge. Kao rezultat svega toga potpuno je prirodno da dođe do izbornih poraza”, kazao je Raičević.

On je dodao da ne treba govoriti “o tome koliko su ti porazi unazadali Crnu Goru, kao što su unazadali i Budvu”.

“Zato i ne čudi naš slogan – možemo bolje, jer zaista vjerujemo da možemo i da moramo bolje”, rekao je Raičević.

