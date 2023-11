CGO: Zabrinjavajući pokušaji revizije istorije od donosilaca odluka

Podgorica, (MINA) – Pokušaji revizije istorije donosilaca odluka u Crnoj Gori zabrinjavajući su i direktno ugrožavaju antifašističke vrijednosti u društvu, smatraju u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

Iz CGO-a su, uoči 9. novembra Međunarodnog dana borbe protiv fašizma, antisemitizma i ksenofobije, ukazali na značaj prepoznavanja i adekvatnog adresiranja početnih znakova netolerancije u društvu radi zaštite ljudskih prava.

Oni su na Fejsbuku /Facebook/ napisali da svako društvo, uključujući i crnogorsko, mora odgovorno pristupiti razvoju otpornosti na različite oblike fašizma, uz fokus i na obrazovanje.

“Zabrinjavajući su pokušaji revizije istorije koji se javljaju u posljednjem periodu u Crnoj Gori od donosilaca odluka, kao i relativizovanje fašističkih i antifašističkih pokreta čime se direktno ugrožavaju i antifašističke vrijednosti u crnogorskom društvu”, naveli su iz CGO-a.

