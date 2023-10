CGO: Vlada u tehničkom mandatu nastavlja sa imenovanjima funkcionera

Podgorica, (MINA) – Vlada Dritana Abazovića, iako je u tehničkom mandatu, nastavlja sa praksom imenovanja funkcionera, pa je u prethodna tri mjeseca imenovano njih 117, rekli su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije su na mreži “Iks” /”X”/ dodali da je Abazovićeva Vlada imenovala funkcionere u manjem obimu od perioda tokom predizborne kampanje.

“Abazovićeva Vlada je od 1. jula do 6. oktobra razriješila 90, a imenovala 117 javnih funkcionera, po dostupnim podacima iz Službenog lista Crne Gore”, kazali su iz CGO-a.

Oni su podsjetili da su prethodno objavili presjek za period od 19. avgusta prošle godine, kada je izglasano nepovjerenje Vladi u Skupštini, do 30. juna ove godine po kojem je Vlada u tehničkom mandatu razriješila 374, a imenovala 1.188 javnih funkcionera.

Kako su iz CGO-a kazali, u ukupnom zbiru, Abazovićeva Vlada je u tehničkom mandatu razriješila 464, a imenovala 1.305 javnih funkcionera.

“Time se neslavno pozicionira kad je riječ o aktivnostima koje izvršna vlast bez legitimiteta po pravilu ne sprovodi u razvijenim demokratskim društvima ili to radi samo u izuzetnim slučajevima”, zaključili su iz CGO-a.

