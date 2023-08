CGO: Svjedočimo brojnim zloupotrebama vjerske moći i autoriteta

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori svjedoči se brojnim zloupotrebama vjerske moći i autoriteta, što ima negativne posljedice po stabilnost društva, rekli su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz CGO-a su uoči Međunarodnog dana sjećanja na žrtve nasilja zasnovanog na vjeroispovijesti i uvjerenju koji se obilježava 22. avgusta, izrazili solidarnost sa svim žrtvama netolerancije i nasilja.

Iz te NVO su na Tviteru /Twitter/ ukazali na značaj njegovanja razumijevanja, saosjećanja i poštovanja među različitim zajednicama u izgradnji mira.

Oni su podsjetili da, po rezultatima istraživanja CG Puls iz aprila, građani Crne Gore najviše vjeruju vjerskim zajednicama.

“To stavlja i veliku odgovornost na vjerske zajednice u kreiranju ambijenta poštovanja univerzalnih ljudskih prava i zakonskog okvira u Crnoj Gori. Nasuprot tome, svjedočimo brojnim zloupotrebama vjerske moći i autoriteta, a što ima negativne posljedice i po stabilnost društva”, kazali su iz CGO-a.

Kako su dodali, to potvrđuju i nalazi istraživanja iz maja, u okviru projekta „Kakva nam država Crna Gora treba?“, koji pozicioniraju vjerske zajednice na drugo mjesto, poslije političara, na listi najodgovornijih za podjele u crnogorskom društvu.

“Vjerske zajednice bi trebalo da igraju pozitivnu ulogu u društvu, i to pružajući podršku ne samo svojim vjernicima, nego i promovišući razumijevanje i poštovanje prema drugima, ali i osuđujući ekstremizam i netoleranciju prema drugačijima”, rekli su iz CGO-a.

