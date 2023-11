CGO: Sjednice Vlade ponovo otvoriti za javnost

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je Vladi inicijativu o ponovnom uspostavljanju prenosa uživo njenih sjednica, navodeći da ukidanje tih prenosa nije dobra odluka, niti dobra poruka za građane.

U toj nevladinoj organizaciji smatraju da ukidanje prenosa sjednica umanjuje nivo transparentnosti rada Vlade i otežava medijima, civilnom sektoru i ostaloj zainteresovanoj javnosti da se direktno informišu o radu izvršne vlasti.

“Bez obzira na način na koji je 43. Vlada vodila otvorene sjednice, o čemu su javnu ocjenu dali i iz Pokreta Evropa sad, koji vodi predsjednik Vlade, a sa kojom je CGO u mnogo čemu saglasan, ipak smatramo da je još lošiji pristup zatvoriti ih za javnost”, navodi se u saopštenju.

Iz CGO-a su kazali da su, uz sve nedostatke koje se vežu za prenose sjednica, kao i činjenicu da su one često predstavljale marketinški poligon bivšem premijeru i nekim njegovim kolegama, pružale dragocjen uvid u karakter te Vlade.

“Javnost ima pravo da svjedoči na koji način i uz čiju podršku se donose određene odluke, kako ko od ministara predstavlja svoje materijale ili diskutuje o nekim drugim važnim pitanjima”, istakli su iz CGO-a.

Prema njihovim riječima, prenos sjednica može biti od izuzetnog značaja kada su u pitanju tačke dnevnog reda koje se sastoje od usmenih informacija, i koje zainteresovana javnost ne može naći kasnije.

“Umjesto ukidanja prenosa sjednica, 44. Vlada treba nastojati da ispravi greške prethodnika i omogući da te sjednice i suštinski budu transparentne, bez zamračenih transakcija, dokumenata i tajnih tačaka, ali i da afirmiše argumentovane diskusije”, kazali su iz CGO-a.

Oni su napomenuli da prenos sjednica ne troši dodatno vrijeme rada Vlade, ne remeti rad i ne proizvodi dodatne troškove, a da tehnički uslovi za to postoje.

Iz CGO-a su podsjetili da se u ekspozeu 44. Vlade transparentnost naglašava kao vodič u gotovo svim oblastima rada pa je, kako su kazali, nelogično da se sjednice Vlade zatvore.

“CGO očekuje od Vlade da ozbiljno razmotri ovu inicijativu i uvaži pravo javnosti da zna”, zaključuje se u saopštenju.

