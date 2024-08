CGO: Poslanici da budu privrženi javnom interesu prilikom novog glasanja

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je poslanike da prilikom novog glasanja o izmjenama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju budu više privrženi javnom, a manje partijskom interesu i ne usvoje odredbu po kojoj direktore škola imenuje i razriješava ministar.

Iz CGO su rekli da je zainteresovana javnost već izrazila negativan stav oko te odredbe.

Kako su kazali iz te nevladine organizacije (NVO), predsjednik države Jakov Milatović iz istog razloga odbio je da potpiše takvo zakonsko rješenje i time je dao novu šansu poslanicima da pokažu više razboritosti u odlučivanju.

“CGO podsjeća da se radi o štetnoj odredbi koja povlači za sobom niz drugih loših posljedica, kojima smo svjedočili godinama unazad i koje su značajno uticale na urušavanje obrazovnog sistema”, navodi se u saopštenju te NVO.

Iz CGO su rekli da su partije koje su sada na vlasti, dok su bile opozicija glasno obećavale decentralizaciju tog sistema, a sada glasaju za suprotna i usko-interesno zasnovana rješenja.

