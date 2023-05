CGO: Ozbiljan društveni problem, a ne izolovani inicident

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) osudio je sinoćnji, kako navode, nacionalistički izliv mržnje navijača fudbalskog kluba nikšićke Sutjeske, ocjenjujući da se ne radi o još jednom izolovanom incidentu već ozbiljnom društvenom problemu koji vlasti neodgovorno ignorišu.

Navijači Sutjeske sinoć su u blizini stadiona u Glavnom gradu, uoči finalne utakmice za Kup Crne Gore sa tivatskim Arsenalom, uzvikivali “Nož, žica, Podgorica”.

CGO navodi da intenzivno upozorava na ovaj problem zbog čega su bili mete uvreda i govora mržnje onih koji se osjećaju zaštićeno od vladajućih struktura koje su značajno doprinijele nekažnjivosti za ovakva ponašanja minimiziranjem njihovog sadržaja i efekata.

“CGO poziva najviše državne zvaničnike, ali i sve nosioce izbornih listi, da se nedvosmisleno odrede prema sinoćnjem događaju kako bi javnost znala, makar na retoričkoj ravni, ko su oni koji se zalažu za građanski koncept a ko za revizionizam i veličanje ratnih zločina”, kaže se u saopštenju.

Iz te nevladine organizacije su pozvali Upravu policije da shodno Zakonu o javnom redu i miru, identifikuje sve počinioce ovog nedjela i procesuira ih makar prekršajno.

“A Tužilaštvo da proaktivno utvrdi ima li elemenata bića krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti”, kaže se u saopštenju.

