CGO: Institucije da uvrste OSI u svoje prioritete

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je institucije Crne Gore da osobe sa invaliditetom (OSI), kao jednu od ranjivih grupa, uvrste u svoje prioritete i doprinesu unaprijeđenju njihovog dostojanstvenog života.

Iz CGO-a su, na društvenoj mreži X, kazali da još jedan 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, prolazi bez napretka u ostvarivanju prava OSI.

Oni su naveli da ukidanje posebnog odjeljenja za prava OSI, u okviru nadležnog Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, šalje poruku da OSI nijesu prioritet djelovanja Vlade u oblasti ljudskih prava.

“Iako Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti prepoznaje žene i djevojčice kao posebne mete diskriminacije, u praksi institucije ne čine dovoljno da se takvi slučajevi spriječe”, rekli su iz CGO.

Oni su kazali da OSI još ne mogu u potpunosti tajno glasati na izborima čime se direktno krše njihova političkih prava.

Kako su iz CGO-a kazali, istraživanja te nevladine organizacije ukazuju da građani imaju vrlo malu socijalnu distancu prema OSI.

Prema njihovim riječima, to prihvatanje mora biti putokaz vlastima u pravcu poboljšanja potrebnih servisa podrške za OSI, primarno personalne i asistencije u nastavi i na poslu, zatim prilagođavanja javnih objekata i informacija, ali i adresiranja višestruke diskriminacije.

“Ovo je poziv za institucije Crne Gore da OSI, kao jednu od ranjivih grupa, uvrste u svoje prioritete i doprinesu unaprijeđenju njihovog dostojanstvenog života”, rekli su iz CGO.

