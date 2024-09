CGO i HRA: Barović zaslužuje ulicu u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Admiral Vladimir Barović zaslužuje da Podgorica imenuje ulicu po njemu, saopštile su nevladine organizacije (NVO) Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Akcija za ljudska prava (HRA) navodeći da će tu inicijativu uputiti Glavnom gradu.

U saopštenju se podsjeća da se danas obilježava 33 godine od smrti kontraadmirala Jugoslovenske narodne armije Barovića, koji je 29. septembra 1991. godine izvršio samoubistvo na Visu, odbivši naredbe da izvrši napad na primorske gradove u Hrvatskoj.

“O admiralu Baroviću i njegovoj ulozi 90-ih premalo se zna u našoj javnosti. Njegovo ime ne pominje se u crnogorskim udžbenicima istorije, niti u Crnoj Gori postoji spomen-obilježje u njegovu čast”, kaže se u saopštenju CGO i HRA.

Oni su naveli da je tokom 2016. godine Barovića posthumno odlikovao predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, a prošle godine je na ostrvu Vis u Hrvatskoj otkrivena spomen-ploča sa ispisanim citatom iz njegovog oproštajnog pisma.

“Uvažavajući časni čin admirala Barovića, CGO i HRA će uputiti inicijativu za imenovanje ulice po njemu u Podgorici, kako bi njegova lična žrtva i otpor bratoubilačkom ratu ostali trajno upamćeni”, navodi se u saopštenju.

