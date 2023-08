CGO: EPCG i Air Montenegro najviše izdvajali za medijske usluge

Podgorica, (MINA) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) i Air Montenegro su javna preduzeća sa najviše izdvajanja za medijske usluge u prošloj godini, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Koordinator za razvoj u CGO-u Damir Nikočević naveo je da je EPCG u prošloj godini izdvojila preko 499 hiljada EUR za medijske i vezane usluge, a Air Montenegro 249.217 EUR.

On je kazao da nalazi CGO-a, dobijeni na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pokazuju da je Crnogorski elektrodistributivni sistem prošle godine za medijske i vezane usluge izdvojio 79.168 EUR.

“Na četvrtom i petom mjestu su Plantaže (64.446 EUR), odnosno Morsko dobro (40.220 EUR)”, rekao je Nikočević.

On je naveo da je Monteput prošle godine za medijske i vezane usluge izdvojio 38.078 EUR, Regionalni vodovod Crnogorsko primorje 16.383 EUR, a Pošta Crne Gore 11.311 EUR.

Prema njegovim riječima, pojedina javna preduzeća nastavila su sa praksom oglašavanja na neregistrovanom portalu IN4S za koji je, shodno dostupnim informacijama, EPCG tokom prošle godine opredijelio 7.986 EUR, Morsko dobro pet hiljada, a CEDIS 3.388 EUR.

Nikočević je kazao da je novim nacrtom Zakona o medijima predviđena zabrana oglašavanja javnih preduzeća u medijima koji nijesu registrovani, odnosno evidentirani shodno zakonima Crne Gore.

“Što je dobar iskorak ukoliko se u konačnici usvoji”, dodao je Nikočević.

On je podsjetio da je CGO predlagao i da se unese odredba koja bi spriječila finansiranje iz javnih fondova medija koji krše Kodeks novinara Crna Gore.

“Na crnoj listi (ne)transparentnosti analiziranih javnih preduzeća je Rudnik uglja, koji se u svom odgovoru CGO-u pozvao na „poslovnu tajnu“ nakon čega je upućena žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama”, kazao je Nikočević.

On je rekao da Aerodromi Crne Gore već godinama ne odgovaraju na zahtjeve CGO-a čime su, kako je naveo, utvrdili svoje mjesto na listi netransparentnosti po tom pitanju.

Nikočević je kazao da je finansiranje iz javnih fondova u ranijem periodu često predstavljalo jedan od načina uticaja na medije.

“Gdje su vlasti kroz politizovanu, diskrecionu, netransparentnu raspodjelu javnih fondova, kao i kroz subvencije medijima, uticale na uređivačke politike i medijsko tržište, a što je kritikovano u izvještajima relevantnih nevladinih organizacija i međunarodnih aktera”, dodao je Nikočević.

