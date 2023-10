CGES: Održavanjem mreže hitne intervencije svedene na minimum, spremni za zimu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) je preventivnim održavanjem mreže intervencije sveo na minimalan nivo i obezbijedio pouzdano napajanje svake opštine i u lošim vremenskim uslovima, kazala je predstavnica te kompanije Ilda Dautović.

Dautović, koja je zaposlena u Odjeljenju za održavanje dalekovoda, pojasnila je da se osnovni radovi u okviru te službe odnose na preventivno održavanje prenosne mreže koja obuhvata nadzemne dalekovode od naponskih nivoa 110, 220 i 400 kilovolti (kV).

Kako je navela, osim preventivnog, imaju i interventno održavanje koje se odnosi na hitne intervencije, a čiji broj teže da smanje godišnjim remontima i preventivnim djelovanjem, kako ne bi ostajali bez napajanja.

“Mrežu pripremamo i za ljetnju i za zimsku sezonu, i u skladu sa tim planiramo godišnje remonte, preventivne intervencije kako bi mrežu pripremili za veće opterećenje tokom ljetnjih perioda i kako bi mrežu, naročito na sjeveru, pripremili za snježne dane i dodatni teret koji se javlja na provodnicima”, rekla je Dautović agenciji MINA.

Kako je pojasnila Dautović, remont dalekovoda i preventivne intervencije se uglavnom odnose na zamjenu opreme koju evidentiraju pregledom dalekovoda.

Ona je kazala da preventivno saniraju sve što ponađu kao nedostatak koji bi mogao da ugrozi pogonsku sigurnost.

“Takvim preventivnim intervencijama na vodovima došli smo u situaciju da smo ove godine, s obzirom na izuzetnu starost naše mreže, jer treba uzeti u obzir da je većina dalekovoda izgrađena minimum 50 godina unazad, hitne intervencije sveli na minimalan nivo”, rekla je Dautović.

Ona je ukazala da na godišnjem nivou imaju tri-četiri hitne intervencije, što nije ljudski faktor, već posledica vremenskih neprilika na koje ne mogu da utiču.

Dautović je rekla da je CGES spreman za zimsku sezonu s obzirom na obim radova na održavanju koji je sproveden do sada.

“Istovremeno smo realizovali i ugovore koji se tiču sječe rastinja kritičnog u trasama dalekovoda, ugrađivali nedostajuću konstrukciju. Gledali smo da u periodima ljepšeg vremena preventivno saniramo sve što bi moglo da potencijalno ugrozi pogonski stabilnost objekata, kako bismo bili spremni za zimsku sezonu”, naglasila je Dautović.

Ona je objasnila da su njihovi potrošači direktno opštine i da teže da svaka opština zadovoljava n-1 princip pouzdanosti, odnosno da bude dvostrano napojena.

“Da u slučaju intervencija, odnosno kvarova na dalekovodima, uvijek imamo rezervno napajanje sa jedne strane da bi ekipa mogla preventivno ili interventno da djeluje i da otkloni kvarove sa druge strane, da bi to napajanje ostalo i dalje sigurno i pouzdano”, rekla je Dautović.

Ona je kazala da Ulcinj ne zadovoljava taj princip pouzdanosti n-1, ali da je u toku realizacija projekta koji će omogućiti da i ta primorska opština dobije dvostrano napajanje.

Ipak, prema riječima Dautović, završetak tih radova se ne može očekivati do kraja ove godine.

“To će ostati za naredne godine, s obzirom da je izgradnja dalekovoda dug proces koji obuhvata izradu idejnog projekta, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, praćenje zakonskih regulativa koje sve to definišu, tek onda dolazimo do izgradnje objekta. Ali sigurno sam da ćemo doći i do tog n-1 principa zadovoljenja i za opštinu Ulcinj”, rekla je Dautović.

Ona je istakla da, uprkos što je dalekovod napojan samo sa jedne strane, nije bilo problema u napajanju Ulcinja tokom cijele sezone.

“Iako je bio značajno povećan konzum Ulcinja, nijesmo ostajali ni u tom dijelu bez napajanja, tako da bih rekla da smo dobro preventivno održavali taj vod”, dodala je Dautović.

Kada je riječ o finansijskim izdacima, Dautović je rekla da je ove godine uloženo milion EUR za preventivno održavanje mreže i investicije na postojićim dalekovodima – njihovu revitalizaciju ili rekonstrukciju.

“To se odnosi samo za mrežu za prenosne dalekovode, dok su ulaganja koja se odnose na trafostanice, vjerujem, i veća s obzirom na cijenu opreme koja je u trafostanicama ugrađena”, rekla je Dautović napominjući da se istovremeno ulaže i u trafostanice i u prenosnu mrežu.

Ona ja kazala da se trude da kroz investicije, osim poboljšanja stanja u mreži, poboljšaju i uslove rada za zaposlene i najavila ulaganja u nove tehnologije koje će im omogućiti brži i lakši pronalazak eventualnih kvarova ili pregleda dalekovoda, preventivnog provjeravanje stanja na određenim objektima.

“Planiramo i nabavku dronova i obuke za montere i nabavku nekih softvera koji će koristiti inženjerima za sagledavanje kompletnog stanja na objektima. Trudimo se da ulaganje idu ciljano, da bi nam svima olakšavalo i posao i omogućavalo sigurnije i bezbednije i pouzdano napajanje opština”, istakla je Dautović.

Vodeći monter za dalekovode u CGES-u, Slobodan Ščekić kazao je da trenutno rade na godišnjem remontu dalekovoda 110 kV u Radanovićima koji napaja Tivat i Kotor.

“Ovi godišnji planirani remotni su jako važni da bismo imali manje radova tokom zime, da bi imali sigurno napajenje opština, što manje kvarova i intervencije kad je loše vrijeme”, rekao je Šćekić, ističući da su uslovi za rad tokom zimskog perioda izuzetno teški.

On je ukazao na značaj dobrog remonta mreže kako tokom sezone ne bi bilo hitnih intervencija.

“Upravo zbog toga je ljetnja sezona bila izvretno dobra za sve nas i za građanje Crne Gore. Nijedna kvar i nijednu intervenciju nijesmo imali na dalekovodu koji je vrlo bitan jer napaja dvije velike opštine, Tivat i Kotor”, rekao je Šćekić.

