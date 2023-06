Cerović: U javnom zdravstvu radi oko 1,8 hiljada doktora

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori radi oko 2,3 hiljade doktora sa crnogorskim državljanstvom, od čega ih je oko 1,8 hiljada u javnom zdravstvu, pokazuju podaci iz elektronske baze Ljekarske komore.

Iz te organizacije su kazali da je još jedan Dan Ljekarske komore Crne Gore – 20. jun, esnaf dočekao ponavljanjem poruke nadležnima da zdravlje nacije mora da bude državni interes broj jedan ali i da je komora nezavisna strukovna organizacija oslobođena političkih uticaja.

Predsjednica Ljekarske komore Žanka Cerović rekla je, na svečanosti koja je održana na Cetinju, da su u toj profesiji razlike vrijednost, prednost i snaga, a ne problem ili mana.

“Ovo ističem jer je i od najveće svjetske asocijacije ljekarskih komora ukazano na tendenciju velikog upliva politike u ljekarsku profesiju protiv čega se moramo boriti, a što upravo radi Ljekarska komora Crne Gore”, poručila je Cerović.

Ona je naglasila da je Ljekarska komora formirala elektronsku bazu podataka koja pokazuje da u Crnoj Gori danas radi oko 2,3 hiljade doktora sa crnogorskim državljanstvom, od čega ih je oko 1,8 hiljada u javnom zdravstvu.

“Elektronska baza znači da mi danas možemo da znamo koliko imamo specijalista po regionima, iz kojih specijalističkih oblasti, koliko ljekara je pred penzijom – na osnovu čega može i treba da se planira razvoj zdravstvene zaštite”, rekla je Cerović.

Ona je ocijenila da Ministarstvo zdravlja i Vlada Crne Gore tu bazu treba da koriste kao jedan od strateških dokumenta za kreiranje zdravstvene politike u zemlji.

Cerović je rekla da je u proteklih godinu Ljekarska komora preduzela konkretne akcije koje u cilju ostvarivanja viših standarda prilikom liječenja građana, ali i jačanja društvene pozicije crnogorskih doktora medicine.

Prema njenim riječima, bili su vrlo aktivni sudionik javne rasprave prijedloga nacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti i u pisanom obliku su uputili brojne prijedloge za ispravke i dopune.

“Ministarstvu zdravlja smo uputili niz prijedloga u vezi sa izjednačavanjem stručnih kvalifikacija, izmjenama normativnih akata kojima se propisuje postupak dodjele specijalizacija”, istakla je Cerović.

Ona je kazala da su se jasno suprotstavili namjeri da se ljekarima onemogući da dopunski rad vrše po sopstvenom izboru, ali i da se crnogorskim doktorima onemogući da nakon penzioniosanja budu nosioci djelatnosti u privatnoj praksi

Kako se navodi u saopštenju, Cerović je podsjetila da je komora više puta ukazivala i na neophodnost propisivanja smjernica, protokola i normativa prilikom pružanja zdravstvene zaštite.

“To je preduslov bezbjednosti i pacijenata i ljekara”, napomenula je Cerović.

Ona je dodala da je komora je isticala i javni interes očuvanja Opšte bolnice Meljine i Instituta u Igalu kao strateški važnih institucija za crnogorsko zdravstvo.

