CEGAS: Ojačati pravne institute neposrednog učešća građana

Podgorica, (MINA) – Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi potrebno je izmijeniti u dijelu mjesne samouprave i ojačati pravne institute neposrednog učešća građana, smatraju u Centru za građanske slobode (CEGAS).

Oni su kazali da bi nedovoljno razrađeni mehanizmi građanskog učešća i obaveznost prisustvovanja sjednicama opština, od ovlašćenih predstavnika iz najužeg jezgra udruživanja građana (mjesnih zajednica), doveli do većeg učešća i interesovanja.

“Institut slobodne stolice ne smije biti isključivo namijenjen za nevladine organizacije, već i za zainteresovane građane, strukovna udruženja i neformalne grupe”, kaže se u saopštenju.

Iz CEGAS-a napominju da uz obavezno neposredno biranje predsjednika mjesnih zajednica i savjeta, kao organa, zbor ne može biti organ već isključivo institut neposrednog učešća.

Oni su dodali i da je sporna donja granica ograničenja, gdje bez okruglo 50 građana i građanki, nema mjesne zajednice.

“Ovo posebno ističemo, iz razloga što ne smijemo zaboraviti da postoje brojne mjesne zajednice na udaljenim područjima sjevera, koje ne smiju ostati bez svog mjesnog okupljanja, kao i da ono, iz razloga malobrojnosti ne smije biti izmješteno i suviše daleko od građana toga mjesta”, rekli su iz CEGAS-a.

Prema njihovim riječima, ne smije se zaboraviti da je mjesna zajednica i mjesto i zajednica.

U CEGAS-u smatraju da zakon o lokalnoj samoupravi mora dati doprinos kod smanjenja problema mjesne samouprave, kao što su mala transparentnost rada u dijelu mjesnih zajednica, niske participacije građana u radu mjesnih zajednica.

Dodaje se da je potrebna jasna procedura i način izbora organa mjesnih zajednica, gdje se organi moraju jasno definisati, kao i način na koji se biraju, uz obavezno učešće građana iz tog područja.

Navodi se da je potrebna i finansijska i imovinska nezavisnost od nadređene lokalne samouprave, gdje opštine nijesu u obavezi da izdvajaju novac za rad mjesne zajednice, kao ni da i iz drugih mehanizama (koncesija, poreza i sl.) mjesna zajednica ima svoj novac.

Iz CEGAS-a su rekli da Nacrt zakon treba da sadrži i razrađen djelokrug rada i podjela nadležnosti, gdje bi se tačno znali delegirani poslovi od opštine ka mjesnim zajednicama.

Navodi se da bi se loša percepcija velikog broja građana zbog nefunkcionalnosti i politizacije, mogla poboljšati većom edukacijom, zainteresovanošću građana i transparentnim radom uz kontrolne mehanizme.

“Informisanje, zajedničko donošenje odluka kao i kontrola rada, mogu doprinijeti vraćanju povjerenja u mjesne zajednice. Mogućnosti za neposredno učešće su velike, i to mora prepoznati Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi”, zaključuje se u saopštenju.

