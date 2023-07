CDT: SDP-u 375 glasova na ponovljenom glasanju na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) osvojila je 375 glasova na biračkom mjestu Lovćenski partizanski odred II na Cetinju, na kojem je danas ponovljeno glasanje, saopštio je Centar za demokratsku tranziciju (CDT).

CDT je na Tviteru /Twitter/ objavio da je Koalicija Zajedno osvojila 51, a Pokret Evropa sad 16 glasova.

Koalicija Hrabro se broji osvojila je tri glasa, Hrvatska građanska inicijativa dva, a lista Pravda za sve i Pokret Preokret po jedan.

Prema podacima CDT-a, od 672 upisanih birača glasalo je njih 454, a pet glasačkih listića je proglašeno nevažećim.

Glasanje na biračkom mjestu Lovćenski partizanski odred II ponovljeno je nakon što je Ustavni sud usvojio žalbu SDP-a protiv rješenje Državne izborne komisije i naložio Izbornoj komisiji Prijestonice da ponovi izbore na tom biračkom mjestu.

SDP je žalbu podnio zbog, kako su kazali, nepoklapanja broja kontrolnih listića sa brojem birača koji su identifikovani u izvodu iz biračkog spiska da su glasali.

Toj partiji, nakon današnjeg glasanja, fali još 60 glasova da pređe cenzus na parlamentarnim izborima i uđe u državni parlament.

