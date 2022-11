CDT: Nastavlja se podrivanje demokratije u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Djelovi usvojenog akta o predsjedniku Crne Gore narušavaju ustavnu ravnotežu vlasti, jer mijenjaju smisao Ustava, smatraju u Centru za demokratsku tranziciju (CDT).

Iz te nevladine organizacije (NVO) kazali su da se nastavlja podrivanje demokratije u Crnoj Gori.

“Djelovi usvojenog akta o predsjedniku narušavaju ustavnu ravnotežu vlasti, jer mijenjaju smisao našeg Ustava”, naveli su iz CDT-a na Tviteru /Twitter/.

Iz te NVO su ocijenili da će usvojeni zakon Ustavni sud proglasiti neustavnim, kada god se formira.

“Nestrpljivo čekamo koja će biti sljedeća brilijantna ideja za podrivanje demokratije, nakon neustavnog odlaganja izbora, prekrajanja izbornih jedinica u toku raspisanog izbornog procesa i mnogih drugih genijalnih poduhvata u Skupštini”, rekli su iz CDT-a.

