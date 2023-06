CDT: Na parlamentarnim izborima glasalo 56,4 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na vanrednim parlamentranim izborima u Crnoj Gori glasalo je oko 305.760 birača, odnosno 56,4 odsto, saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Na sjeveru države do 20 sati glasalo je 58,3 odsto birača, u centralnoj regiji 59 odsto, dok je na jugu glasalo 49,2 odsto birača.

Na parlamentarnim izborima 2016. godine glasalo je 73,3 odsto birača, dok je 2020. glasalo 76,6 odsto.

Na predsjedničkim izborima 2018. godine do 20 sati glasalo je 63,9 odsto birača.

U prvom krugu predsjedničkih izbora ove godine glasalo je 63 odsto, a u drugom 70,1 odsto birača.

Glasačko pravo na današnjim izborima imalo je 542.468 građana.

