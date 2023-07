CDPR organizovao edukativno predavanje za polaznike ljetnje škole

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR) organizovalo je edukativno predavanje o problemu pušenja kod djece i omladine za polaznike ljetnje škole jezika i kulture pod nazivom „Crna Gora moja postojbina”.

Iz CDPR-a su rekli da su razgovarali sa djecom iz crnogorske dijaspore, koja u okviru ljetne škole borave u Odmaralištu „Lovćen – Bečići” na Ivanovim koritima.

„U okviru škole programom su predviđene obrazovne radionice iz crnogorskog jezika i književnosti, istorije, geografije, muzičke i likovne umjetnosti, kao i razne sportske aktivnosti, a tu su, pored raznih propratnih aktivnosti, i korisni časovi o štetnosti pušenja po njihovo zdravlje“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, na temu štetnosti pušenja, a o koristima zdravog načina života, kroz druženje sa djecom u Odmaralištu razgovarali su i vodili radionicu koordinator škole Dragoje Đokić, zatim Radoje Novović i jedan od aktivista CDPR-a Marko Ljluljđuraj.

„Djeci i mladima prezentovan je rad i edukativni materijal CDPR-a vezan za borbu protiv pušenja“, dodaje se u saopštenju.

Iz CDPR-a su kazali da su, nakon osnovnih naznaka o štetnosti upotrebe duvanskih proizvoda, prisutni postavljali pitanja oko problema zavisnosti u njihovom uzrastu, ali i sami davali mišljenja i predloge kako ostaviti konzumiranje duvanskih proizvoda, ili još bolje kako ne započeti sa njim.

„Stoga je poruka, kako danas, tako i svih ovih godina, koju uvijek naglašavamo i odraslima i djeci i mladima, sljedeća: Bolje je i lakše nikad ne početi sa pušenjem, nego pušenje pokušavati ostavljati, jer je to mnogo teži način“, navodi se u saopštenju.

Iz CDPR-a su rekli da su djeci naglasili da za mladi organizam pušenje predstavlja opasnost od mnogih bolesti, kako bolesti zavisnosti, tako kasnije tokom života i kancera i bolesti srca i krvnih sudova.

Ljetnu školu jezika i kulture pod nazivom „Crna Gora moja postojbina”, koja je prvi put organizovana 2007, ove godine organizovali su Uprava za saradnju sa dijasporom i Zavod za školstvo.

Školu je pohađalo 48 djece, uzrasta od devet do 15, iz Argentine, Kanade, Italije, Turske, Grčke, kao i zemalja regiona – Hrvatske, Albanije, Kosova i Srbije.

Tokom Ljetnje škole organizovane su edukativne posjete Cetinju, zatim Mauzoleju na Lovćenu i podlovćenskom selu Dolovi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS