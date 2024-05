Nikolić: Rezolucija Vučića za zaustavljanje Crne Gore na evropskom putu *

Podgorica, (MINA) – Rezolucija o genocidu u Jasenovcu osmišljena je i predložena da bi se spriječilo da Crna Gora dobije Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), što je prvi uslov za ubrzanje njenog puta prema Evrpskoj uniji (EU), ocijenio je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Nikolić je rekao da je Rezolucija o genocidu u Jasenovcu koju Srbija nije pristala da usvoji 2021, podmetnuta Crnoj Gori preko, kako je naveo, “političke posluge Aleksandra Vučića tri godine kasnije, samo da bi se spriječilo da Crna Gora dobije IBAR.

Nikolič je rekao da u DPS vjeruju da je taj scenario i osmišljen da bi se izvjesno onemogućio evropski konsenzus oko daljeg evropskog puta Crne Gore, a da je “Vlada premijera Milojka Spajića bez digniteta i autonomije, pristala je na tu podvalu”.

“Vlada čiju kičmu redovno lome Mandićevi i Kneževićevi mentori, pokazala je neznavenost, neodgovornost, neozbiljnost i nedoraslost svojoj ulozi, onog trenutka kad je prihvatila da pravi truli kompromis na račun ugrožavanja dobrih odnosa sa susjednom Hrvatskom koja je najveći lobista pridruživanja Crne Gore EU, a prethodno je presudno pomogla učlanjenje Crne Gore u NATO”, kazao je Nikolić.

On je naveo da niko u Crnoj Gori nikada nije doveo u pitanje zlo koje se za vrijeme Drugog svjetskog rata dogodilo u Jasenovcu.

“Ali to što se Beograd preko svojih uslužnih radnika u Crnoj Gori potrudio da tu temu aktivira baš u ovom trenutku, ne pokazuje istorijski odnos ili pijetet prema žrtvama, već služi kao ideološki odgovor sa ciljem relativizacije Rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici”, rekao je Nikolić.

On je kazao da se, dok god za podnosioce Rezolucije o genocidu u Jasenovcu, Ratko Mladić, Radovan Karadžić i Slobodan Milošević budu heroji koje treba slaviti, aktuelizacija priče o Jasenovcu ne može se razumjeti drugačije nego kao zloupotreba žrtava tog zločina i povijanje pod antievropskim i anticrnogorskim pritiscima Beograda i Moskve.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS