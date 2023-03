Čarapić: Spriječena velika izborna krađa

Podgorica, (MINA) – Odbijanjem predloga članova Državne izborne komisije (DIK) da se tokom izbornog procesa promijeni sastav biračkih odbora spriječena je velika izborna krađa, saopšteno je iz Pokreta Evropa sad (PES).

Člana Predsjedništva PES-a Vasilije Čarapić kazao je da je Demokratska partije socijalista pokušala da promijeni heterogene biračke odbore nakon prvog kruga, i politički ih monopolizuje za drugi krug.

“Odbijanjem ovog predloga u DIK-u spriječena je velika izborna krađa i promijena pravila u sred izbornog procesa”, naveo je Čarapić u saopštenju.

On je poručio da je dalje srozavanje integriteta institucije DIK-a nedopustivo.

“A sveobuhvatna izborna reforma mora biti prioritet većine koja se konstituiše nakon najavljenih parlamentarnih izbora”, istakao je Čarapić.

